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Кофе остынет, история подождёт? Starbucks закрывает 2000 кофеен после рекламного провала

Редакция PRESS 16 июня, 2026 14:14

Всюду жизнь 0 комментариев

В Южной Корее обычная акция с термокружками превратилась в корпоративный кошмар. Теперь Starbucks Korea временно закроет более 2000 кофеен, чтобы сотрудники посмотрели лекции по современной истории страны и прошли обучение по социальной чувствительности.

Все заведения, кроме нескольких точек в аэропортах, должны закрыться 22 июня в 15:00. По оценкам аналитиков, такой урок обойдётся компании примерно в 2,1 млрд вон, или около 1,4 млн долларов потерянных продаж.

Причиной стала рекламная акция, которую запустили 18 мая. В этот день в Южной Корее вспоминают трагические события 1980 года в Кванджу, где военные подавили продемократические протесты. Для многих корейцев это не просто дата в учебнике, а болезненная часть национальной памяти.

Но маркетологи выбрали для акции серию кружек Tank и название Tank Day. Этого уже оказалось достаточно, чтобы вызвать возмущение. Потом выяснилась ещё одна деталь: в кампании использовали фразу, которая напомнила о другом страшном эпизоде корейской истории, смерти студента Пак Чон Чхоля после пыток в 1987 году.

Скандал вспыхнул почти сразу. Люди бойкотировали кофейни, разбивали кружки Starbucks на акциях протеста, государственные ведомства начали отказываться от сотрудничества с сетью. Продвижение отменили в течение нескольких часов, но было поздно. Руководитель Starbucks Korea потерял пост в тот же день.

Самая дикая деталь истории выглядит так, будто её придумали для сатиры о современном маркетинге. По данным компании, спорный слоган выбрали после консультации с инструментом искусственного интеллекта. А часть менеджеров, которые должны были утвердить материалы, даже не открыла вложения в письмах.

Теперь лекции будут слушать не только бариста. Председатель Shinsegae Group Чон Ён Джин и другие руководители тоже должны пройти обучение отдельно. Он уже принес письменные извинения и публично поклонился на пресс конференции.

Внутреннее расследование не нашло доказательств злого умысла. Но полиция продолжает проверку, а Чон Ён Джин и бывший глава Starbucks Korea фигурируют как подозреваемые.

Для сети, которая обычно продаёт людям привычный ритуал с кофе и стаканчиком в руке, это редкий случай: маркетинговая ошибка стала настолько дорогой, что остановила всю страновую сеть ради урока истории.

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