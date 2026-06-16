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Науседа: Литва должна остаться литовской

Редакция PRESS 16 июня, 2026 14:55

Мир 0 комментариев

LETA

Президент Гитанас Науседа во вторник заявил, что политики должны прилагать больше усилий для стимулирования рождаемости и ужесточения иммиграции иностранцев.

«Что бы ни случилось, Литва должна остаться литовской. Поэтому я выступаю за более строгую миграционную политику и систему разрешений на временную работу. Я также призываю еще больше стимулировать возвратную миграцию, развивая литуанистическое просвещение за рубежом и создавая лучшие условия для возвращения молодых семей с детьми», — сказал Науседа, выступая в Сейме с седьмым годовым докладом.

«Самый простой путь — жаловаться, что ничего нельзя сделать, что таков современный человек, желающий больше комфорта и меньше забот. Но много ли мы сделали для поддержания имиджа многодетной семьи, рассказывая о примерах ежедневного самопожертвования ради своих детей и подопечных, о тех наших тихих героях, которые создают будущее Литвы? В Белом зале Президентского дворца я ежегодно награждаю лишь малую их часть», — отметил глава государства.

По его словам, сегодня низкая рождаемость является не менее серьезной долгосрочной структурной проблемой Литвы, чем неравенство доходов или доступность капитала для бизнеса.

Науседа раскритиковал бывшее правоцентристское правительство за попытку компенсировать ухудшающуюся демографическую ситуацию в Литве за счет иммигрантов из-за рубежа.

«У нас нет роскоши выйти из автомобиля на ходу и годами, не спеша искать идеальное решение. Мы уже видели, как четыре года это делали правящие прошлого созыва Сейма, впуская все больше экономических мигрантов. Сегодня они, позабыв обо всем, обвиняют других в популизме», — заявил президент.

«Да, нам нужен вклад иммигрантов, чтобы не испытывать нехватки рабочей силы. Однако было бы большой ошибкой надеяться, что неконтролируемая иммиграция скроет демографические проблемы государства», — добавил он.

Глава государства призвал ввести целевые налоговые льготы для семей с детьми и реализовать эффективную стратегию обеспечения жильем.

По его словам, также необходимы охватывающие всю Литву меры по стимулированию жизнеспособности регионов и обеспечению государственных услуг, включая здравоохранение.

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