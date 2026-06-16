Стали брать предоплату за приём у врача: опыт Огрской больницы

«Мы смотрели, что за месяц только два таких случая было, когда люди не пришли, в прошлом месяце, например. Но мы также даем возможность отменить визит за 48 часов до назначенного времени. И таких случаев примерно один-два в неделю», — отметил Дайнис Шировс, председатель правления Огрской районной больницы.

И если с помощью системы предоплаты удалось существенно сократить число неявок на платные амбулаторные приемы, то самая большая проблема по-прежнему сохраняется в сфере услуг, оплачиваемых государством.

«Там мы наблюдаем, что у отдельных врачей от 10 до 20% людей записываются, но просто не приходят.

И в то же время врачи сидят без работы, и врачи этим недовольны, и многие врачи сейчас также думают, не перейти ли только на платные услуги», — говорит Дайнис Шировс.

Похожая ситуация наблюдается и в других медучреждениях. В Елгавской городской больнице примерно каждый двадцатый пациент не приходит на заранее назначенный прием. А в Бауской больнице и ее филиалах за первые пять месяцев этого года на приемы не пришли более 4 тысяч пациентов. Это означает, что каждый день остаются неиспользованными несколько десятков записей.