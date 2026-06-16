Мелнис: ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево

Министр подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии и их необходимо сбивать.

Комментируя высказывания о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах и нужно делать все, чтобы защитить жителей.

В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Он поблагодарил индустрию, производящую противодронные системы. Министр сообщил, что в настоящее время ведется тестирование этих систем и прилагаются усилия по их интеграции и размещению на границе, "чтобы можно было защищать и сбивать не дорогими ракетами, а в первую очередь использовать дешевые и эффективные противодронные системы нашей промышленности".

Как сообщалось, 8 июня истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии из Франции сбили в Берзгальской волости Резекненского края залетевший на территорию Латвии дрон.