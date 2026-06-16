«Из-за смерти Яниса весь мир меня ненавидит»: Седокова

По словам 43-летней артистки, она погрузилась в пучину переживаний после ухода Яниса и думала, что ее обвиняет весь мир. Именно поэтому на какое-то время закрылась в себе. «Весь мир ненавидел меня после смерти Яниса. Я боялась в такси ехать. Мне казалось, меня высадят из-за ненависти этой», — открыла душу звезда.

Адвокат семьи Яниса Тиммы — Маргарита Гаврилова не верит ни единому слову артистки и намерена сделать все, чтобы доказать, мол, та обобрала спортсмена до нитки.

«Кому война, а кому и мать родна! Такая у меня возникла ассоциация после просмотра видео с откровениями вдовицы! Оказывается, тонкая и звонкая глубоко в душе переживает потерю близкого человека! Так глубоко переживала, что сразу после смерти „близкого человека“ вылила на него ушат помоев! Мертвые сраму не имут, а вот живые все видят и помнят!

Через четыре дня после трагедии гражданка Седокова под протокол заверяла следствие, что была жертвой абьюза со стороны бывшего мужа, который ее терроризировал, угрожал и даже обокрал в ее собственном доме! Но на предложение следователей написать по этому поводу заявление «убитая горем» вдовица ответила великодушным отказом!» — заявила правозащитница.

Затем адвокат Гаврилова обратилась к певице и призвала ее не скрывать свое истинное лицо. «Анна Владимировна, а кто вам сказал, что отношение людей к вам изменилось? Поверьте, вы по-прежнему отрицательный герой и имя ваше воспринимается как нарицательное! Мне интересно, кто дает возможность этому субъекту с невероятно сомнительной репутацией, и политически в том числе, попадать в эфирные сетки вещания?

У вас ум есть? Разве масс-медиа не ратуют за формирование правильных жизненных ориентиров и векторов нравственного развития общества? Каким образом это соотносится с данным персонажем — до нитки обобравшим человека и этим открывшим дорогу в ад?

Прекратите повторять «это был его выбор» и прочий бред! Человека уничтожило предательство того, кого он считал роднее всех на свете!

А эта женщина еще смеет всуе вспоминать того, кого погубила! Это он потерял родную душу, смысл жизни и оставил в могиле свое сердце! И за эти полтора года никому не сказал о своей боли ни слова!» — подчеркнула Маргарита.

Многие пользователи Сети поддержали адвоката семьи Тимма, кто-то и вовсе предложил отменить Анну Седокову по всем фронтам. Сама же артистка предпочитает не отвечать Гавриловой и живет так, как нравится ей.