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Дрон над Рижским замком: «пилота» задержали прямо на набережной (1)

Редакция PRESS 15 июня, 2026 18:51

ЧП и криминал 1 комментариев

Военная полиция на выходных задержала человека, который в состоянии алкогольного опьянения незаконно запускал дрон возле Рижского замка, выяснило агентство LETA.

В Национальные вооружённые силы Латвии сообщили, что в субботу в зоне, где полёты беспилотников запрещены, был зафиксирован несогласованный полёт дрона. Сотрудники Военной полиции установили личность пилота и начали предусмотренные законом процессуальные действия.

Как наблюдало агентство LETA, оператор дрона сидел на скамейке на набережной 11 Ноября у Даугавы. Его задержали двое сотрудников Военной полиции.

На месте были оформлены документы с данными о полёте и пилоте, получены объяснения от нарушителя, а также разъяснены ограничения на эксплуатацию беспилотников и действующие нормативные требования.

В НВС подчеркнули, что в этом месте установлены информационные знаки, предупреждающие о запрете полётов беспилотников.

Согласно закону, за полёт беспилотного летательного аппарата с нарушением требований, установленных для данной зоны, физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 725 евро.

Размер наказания в данном случае ещё не определён. Решение будет принято после оценки всех обстоятельств дела, включая характер нарушения, личность и имущественное положение нарушителя, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Кроме того, у сотрудников Военной полиции возникли подозрения, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на место была вызвана также экипаж муниципальной полиции.

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