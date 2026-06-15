В Латвии пересчитали средний размер пенсии по старости: сколько?

Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали 438 843 человека, в том числе 286 497 женщин и 152 346 мужчин.
Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685,92 евро, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали 438 843 человека, в том числе 286 497 женщин и 152 346 мужчин.
Незаконное подключение соседей к бытовой канализации может отражаться и на счетах других жителей. Об этом предупреждают специалисты предприятия Jūrmalas ūdens.
Незаконное подключение соседей к бытовой канализации может отражаться и на счетах других жителей. Об этом предупреждают специалисты предприятия Jūrmalas ūdens.
Учёные нашли у одного из самых громких извержений последних лет неожиданную сторону. Оказалось, вулкан может не только выбрасывать в атмосферу грязь, пепел и газы, но и частично запускать процесс их уничтожения.
Учёные нашли у одного из самых громких извержений последних лет неожиданную сторону. Оказалось, вулкан может не только выбрасывать в атмосферу грязь, пепел и газы, но и частично запускать процесс их уничтожения.
Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) считает, что ответственный за закрытие мясного павильона на Рижском рынке - должен уйти в отставку. Потому что вскрылась информация, которая меняет ситуацию и делают эту историю ещё более скандальной.
Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) считает, что ответственный за закрытие мясного павильона на Рижском рынке - должен уйти в отставку. Потому что вскрылась информация, которая меняет ситуацию и делают эту историю ещё более скандальной.
Во вторник в Латвии также ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии также ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
В минувшее воскресенье были обнаружены «фрагменты предметов», которые, возможно, связаны с дроном, сбитым истребителями НАТО 8 июня в Резекненском крае.
В минувшее воскресенье были обнаружены «фрагменты предметов», которые, возможно, связаны с дроном, сбитым истребителями НАТО 8 июня в Резекненском крае.
На платформе ManaBalss.lv появилась инициатива о восстановлении круглосуточного пункта неотложной помощи в 1-й Рижской больнице. Ее автор, медик Службы неотложной медицинской помощи Рафаэлс Циекурс, считает, что это поможет разгрузить приемные отделения Клинической университетской больницы имени Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы.
На платформе ManaBalss.lv появилась инициатива о восстановлении круглосуточного пункта неотложной помощи в 1-й Рижской больнице. Ее автор, медик Службы неотложной медицинской помощи Рафаэлс Циекурс, считает, что это поможет разгрузить приемные отделения Клинической университетской больницы имени Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы.