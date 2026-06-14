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«Радуйтесь, что за окном шумят дети, а не война»: когда детский сад — в твоём подъезде

Редакция PRESS 14 июня, 2026 17:50

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LETA

В своё время эта пользовательница платформы "Х" с семьёй специально искала жильё за городом, в тихом месте. Но времена меняются, и территория города расширилась, стало многолюднее, а недавно прямо в её доме на первом этаже открыли частный детский сад.

Как выяснилось, дети оказались очень даже шумными соседями. Особенно усугубляет ситуацию тот факт, что сейчас лето и дети практически всё время находятся во дворе - по-видимому, кроме завтрака, обеда и тихого часа. Автора поста дети своим шумом довели до того, что она уже подумывает переехать куда-нибудь подальше от города и ближе к лесу.

"Я постепенно становлюсь соседкой-ворчуньей. На первом этаже нашего многоквартирного дома открыли частный детский сад. Вроде бы здорово и всё такое, но этот шум, когда они все во дворе, невыносим. Галдёж с 9:30 до 18:30", - жалуется она.

Ей отвечают:

- Есть окна. Их можно закрыть. Есть наушники, которые не пропускают шум. Это вовсе не уникальная проблема. Многие, у кого рядом с домом учреждения по присмотру за детьми или игровые площадки, слышат [шум], и он может мешать. Надо искать решения.

- Пишите заявление в самоуправление, в полицию, инспекцию здоровья и так далее. Правовое государство всё-таки.

- Это ничего не даст. Дети есть дети, имеют право на развитие. Если хочется тишины, надо снимать где-нибудь поближе к кладбищу.

- Таких тихих мест нет в городе - чайки, вороны жутко орут. Мотоциклы ночью... Но! Эти маленькие крикуны когда-нибудь будут вам пенсию платить и утку выносить, когда, возможно, вы лишитесь слуха и будете лежать в доме престарелых. 

- Меня тоже бесит, что малыши шумят, бегают в верхней квартире, играют с мячом, на пианино. Но у нас у самих трое детей, как-то раз с хоккейными клюшками и мячом гоняли, шумели. Как вырасти детям? Меняй отношение, радуйся, что за окном шумят дети, а не война. Я надеваю наушники и игнорю.

- Это не ворчание, это ку-ку, если в МНОГОКВАРТИРНОМ доме устраивают детский сад. Выдержки вам!

- Нет в мире ничего прекраснее и искреннее, чем детский смех! У меня два детских сада по соседству.

- Хотя бы ночью тишина, а у нас во дворе многоквартирного дома два барчика, один со специфическим контингентом, второй поприличнее, но этот шум по ночам... Даже по окончании рабочего времени, потому что есть ещё и террасы...

- Забор детского сада примерно в 5 м от моего окна, небольшой шумок иногда бывает, но самолёты, сирены и остальной городской шум они не перекрикивают. Тут дело в самовнушении.

- Мои в соседнем дворе начинают гулеванить на улице сразу же, как только родители первых приводят, то есть в 7:30. По рабочим дням будильник, по сути, можно не ставить.

 

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