«Ловко выманивают деньги»: приёмы мошенников 1930-х на Центральном рынке

В большинстве случаев они выдают себя за моряков, прибывших из-за границы, и предлагают по дешевым ценам якобы контрабандные вещи, в действительности же местные изделия, притом самого низкого качества.

Коньяк в последнее время эти мошенники продают в бутылках с двумя пробками, между которыми (второй пробки не видно, потому что горлышко заклеено этикетками) они наливают настоящий заграничный коньяк и дают его на пробу покупателю. На флаконах с одеколоном они пропитывают хорошими духами пробку.

Под видом «контрабанды» сбывается много товаров, начиная от отрезов на костюмы и кончая бритвами и подтяжками.

Мошенники на толкучке прибегают и к такому приему: они начинают шумно торговаться с подставными лицами с таким расчетом, чтобы их спор слышал какой-нибудь легковерный посетитель толкучки. Если он заинтересуется спором, то его ловко вовлекают в покупку бесценного товара и выманивают деньги".