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«Ловко выманивают деньги»: приёмы мошенников 1930-х на Центральном рынке

Редакция PRESS 14 июня, 2026 16:24

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"Весной обычно замечается большое оживление на толкучем рынке у красных амбаров. Среди посетителей «толкучки» немало провинциалок и хуторян из окрестностей Риги. Эта категория посетителей «толкучки» часто становится жертвой ловких мошенников. Борьба с ними только полицейскими мерами не дает желательных результатов, и поэтому префектура решила предупредить всех о тех приемах, которыми пользуются эти мошенники, - сообщала газета "Сегодня" 27 мая 1935 года. 

В большинстве случаев они выдают себя за моряков, прибывших из-за границы, и предлагают по дешевым ценам якобы контрабандные вещи, в действительности же местные изделия, притом самого низкого качества.

Коньяк в последнее время эти мошенники продают в бутылках с двумя пробками, между которыми (второй пробки не видно, потому что горлышко заклеено этикетками) они наливают настоящий заграничный коньяк и дают его на пробу покупателю. На флаконах с одеколоном они пропитывают хорошими духами пробку.

Под видом «контрабанды» сбывается много товаров, начиная от отрезов на костюмы и кончая бритвами и подтяжками.

Мошенники на толкучке прибегают и к такому приему: они начинают шумно торговаться с подставными лицами с таким расчетом, чтобы их спор слышал какой-нибудь легковерный посетитель толкучки. Если он заинтересуется спором, то его ловко вовлекают в покупку бесценного товара и выманивают деньги".

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