В Латвии почтят память жертв политических репрессий и депортаций коммунистического режима

По данным Латвийского государственного архива, в ходе депортаций 14 июня 1941 года Латвия потеряла более 15 425 жителей - латышей, евреев, русских, поляков, из которых 3751 был ребенком в возрасте до 16 лет.

Во время высылки мужчин отделяли от семей и отправляли в лагеря ГУЛАГа.

Со станции Торнякалнс 14 июня 1941 года в Сибирь были вывезены тысячи семей из Риги и окрестностей. Около 9300 человек, запертых в товарных вагонах, в этот день были отправлены со станции Торнякалнс в долгий и мучительный путь в Сибирь, откуда лишь немногим после долгих лет голода, холода, болезней и тяжелого труда посчастливилось вернуться домой.

На станции недалеко от железнодорожных путей находится памятный камень и вагон, которые служат наглядным свидетельством одного из самых мрачных дней в истории Латвии.

В память о жертвах коммунистического геноцида по всей Латвии в воскресенье проходят различные памятные мероприятия.

В 9:30 у железнодорожной станции "Шкиротава" состоится памятное мероприятие в честь жертв коммунистического геноцида. В 11:00 у мемориала жертвам советской оккупации "Прикосновение историия" состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв коммунистического геноцида. Его посетят председатель Рижской думы и должностные лица самоуправления.

На площади Латышских стрелков на большом экране в течение всего дня будут транслироваться видеосвидетельства из аудиовизуального архива Музея оккупации Латвии.

В 13:00 на рижском кладбище Матиса пройдут памятные мероприятия в честь жертв коммунистического геноцида. Мероприятия состоятся у памятного креста убитым без суда в Рижской центральной тюрьме в июне 1941 года, у памятника политически репрессированным, умершим в заключении в 1940-1941 годах, а также у мемориала убитым и умершим в 1944-1953 годах участникам движения национального сопротивления.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в 10:00 в Рижском замке встретится с репрессированными, а в 11:00 выступит с речью у мемориала "Прикосновение истории".

В 15:00 Ринкевич примет участие в памятном мероприятии на железнодорожной станции в Гулбене, а 16:30 на Литенском кладбище - в памятном мероприятии у мемориала воинам латвийской армии.