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Живущих за рубежом граждан Латвии стало немного больше; где именно? (2)

© LETA 14 июня, 2026 11:25

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LETA

По информации Управления делами гражданства и миграции, на 1 января нынешнего года 253 тысячи 572 гражданина Латвии проживали за границей. Это на 1,2% больше, чем 1 июля 2025 года.

Больше всего латвийских граждан зарегистрировано в Великобритании - 101 тысяча 136 человек. Второе место занимает Германия (27 тысяч 151 человек), на третьем - Ирландия (24 тысячи 75 граждан Латвии). По сравнению с 1 июля прошлого года в Великобритании латвийских граждан стало больше на 762 человека, в Германии - на 365 человек, а из Ирландии 26 граждан Латвии убыло.

5363 гражданина Латвии указали в качестве местожительства Россию, 1128 - Белоруссию, при том, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года латвийские госучреждения регулярно обращаются к жителям Латвии с призывом не ездить в Россию и Белоруссию.

По одному гражданину Латвии проживает в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и др.

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