Больше всего латвийских граждан зарегистрировано в Великобритании - 101 тысяча 136 человек. Второе место занимает Германия (27 тысяч 151 человек), на третьем - Ирландия (24 тысячи 75 граждан Латвии). По сравнению с 1 июля прошлого года в Великобритании латвийских граждан стало больше на 762 человека, в Германии - на 365 человек, а из Ирландии 26 граждан Латвии убыло.

5363 гражданина Латвии указали в качестве местожительства Россию, 1128 - Белоруссию, при том, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года латвийские госучреждения регулярно обращаются к жителям Латвии с призывом не ездить в Россию и Белоруссию.

По одному гражданину Латвии проживает в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и др.