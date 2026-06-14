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«Британские учёные передали эстафету нашим»: в сети дискутируют о науке в Латвии

Редакция PRESS 14 июня, 2026 12:00

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Это далеко не первый случай, когда жители Латвии возмущаются тем, что средства налогоплательщиков расходуются на различные исследования, в которых многие не видят никакого смысла. Читатели могут вспомнить, как изучали быт и привычки курьеров-иммигрантов из третьих стран или рецепты салатов. Теперь появился ещё один повод выплеснуть свои эмоции - исследование привычек приобретения алкоголя в латвийских магазинах среди жителей Литвы и Эстонии.

Такое исследование планирует заказать Центр профилактики и контроля заболеваний, на него собираются потратить около 140 тысяч евро.

В связи с этим премьер Андрис Кулбергс сообщил в соцсетях, что он поручил своему бюро разработать решение, как наложить мораторий на исследования такого рода.

"Терпеть не могу эти затратные и бессмысленные исследования... Думаю, это не только меня, а всё общество бесит. Я поручил бюро рассмотреть решение, как наложить мораторий, чтобы оценивалась целесообразность всех исследований. Это потребует ресурса и времени, но лучше так, чем расточительство", - написал премьер в соцсетях.

На его пост откликнулся пользователь H. Paščenko: "Ничего другого, как только наезда на науку, от этой коалиции не ожидал. Спасибо, очень мощно".

А вот как отреагировала на его реплику публика:

- Где результаты этой науки? Одного реального, осязаемого примера хватит. Спасибо.

- Грустно становится, ккогда видишь такое понимание науки. Так Хопкинса, Эйнштейна и Ньютона ещё никогда не приравнивали к привычкам пьянствовать и рецептам салатов.

- Вы спутали, учёные - это те, кто занимается ядерной физикой. А те, кто тратит деньги, чтобы изучать влияния перемен климата на небинарных пингвинов, называются паразитами. 

- Учёные строят ракеты, разрабатывают лекарства и решают проблемы энергетики. Те, кто на деньги налогоплательщиков считают листья салата и анализируют, сколько пива выпивает среднестатистический эстонец, - НЕ учёные.

- Надо иметь сильные галлюцинации, чтобы эти исследования считать наукой, хорошие грибы дилер подогнал.

- То, что левый либерализм узурпировал право на науку, ему до сих пор помогало иметь престиж, но похоже, политический климат начинает меняться. Особенно если "наука" вовсе не такая уж качественная.

- "Учёных", которые исследуют мясной салат и гендеры, нам точно не надо.

- Вы эти цинично-бессмысленные приёмы выкачивания денег у государства называете наукой?

- Огурцы + сметана = салат. Пожалуйста, с вас 300 тысяч евро. Чистая наука!!!

- Когда-то так выделялись британские учёные, которые неутомимо исследовали, какая из печенек вкуснее, если её макнуть в послеобеденный чай (и другие анекдотические глупости). Теперь они передали эстафету нашим.

- Ну, и какие эти научные достижения? Изучить, сколько водки покупают эстонцы в латвийских магазинах?

- Раз уж наука волнует, то надо первым выступить против финансирования лженауки.

- А если кто-то захочет изучать влияние опавших листьев на кузов автомашины в осенний сезон за 250 тысяч евро, это будет наука?

- Я бы расхитителей бюджета учёными не называл.

 

 

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