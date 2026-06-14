Рижане критикуют устаревшие трамваи; для замены нужно несколько сотен миллионов евро

Как выяснилось, среди туристов старые "Татры" очень популярны, их часто фотографируют, но у жителей Риги никакого особого восторга такие трамваи не вызывают - люди устали и хотят ездить на более современном транспорте.

Первые трамваи старого образца поступили в Ригу в 1974 и 1979 годах. Всего в парке Rīgas satiksme имеется 49 таких составов.

Руководитель отдела общественных отношений SIA Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане поясняет, что эти трамваи многократно проходили реновацию, то есть там от оригинала практически остался только каркас, всё остальное переделано, поэтому они достаточно хорошо выглядят и подходят для безопасной перевозки пассажиров.

А вот пассажиры возражают. Особенно пожилые люди и молодые мамы, а также люди с ограничениями движений - им садиться в трамваи старого образца неудобно, если вообще возможно.

Однако решение проблемы упирается в деньги: один новый трамвай стоит 4,5-5 миллионов евро. Для полной замены всех трамваев умножаем на 49 и получаем от 220,5 до 245 миллионов. Но одной покупкой трамваев дело не ограничивается: должна быть модернизирована ещё и инфраструктура - контактная сеть и подстанции, так как новым трамваям требуется гораздо более высокая мощность, чтобы они могли курсировать. Барташевича-Фелдмане также утверждает, что нужно ещё одно депо. Это снова сотни миллионов евро.

Где только возможно, Rīgas satiksme и самоуправление пытаются привлечь средства ЕС, но этого мало. Профильное министерство тоже не особо может помочь - оно управляет средствами фондов ЕС, которые идут на приоритеты фондов поддержки, например, транспортные соединения между регионами, включая железную дорогу. В Риге на средства ЕС и Фонда оздоровления создаются 14 пунктов мобильности, поддержка предоставлена для продления 7-го трамвайного машрута, закупки 52 экологичных автобусов, семи пунктов быстрой зарядки электробусов, а также приспособления 10 км трамвайных путей под параметры низкопольных трамваев.

Так называемые новые трамваи - тоже уже не первой свежести: они ездят по Риге уже 16 лет, то есть фактически половину предполагаемого срока службы - 30 лет.

Последнее исследование рынка о возможностях производителей поставить Риге 24 трамвая и 100 троллейбусов завершилось в декабре прошлого года. На момент создаания сюжета тендер на закупку новых трамваев объявлен не был.

Пока всё, чем Rīgas satiksme может помочь пассажирам, это опция выбора рейсов на низкопольных трамваях в расписании движения, опубликованном на сайте предприятия.