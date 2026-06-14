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Минздрав хочет лишить компенсации мать, чей ребёнок умер в Даугавпилсской больнице

© LETA 14 июня, 2026 12:37

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Минздрав ЛР обжаловал постановление Административного окружного суда, оставляющее в силе приговор суда первой инстанции, которым предусмотрена выплата компенсации матери в связи со смертью её дочери в Даугавпилсской больнице.

Уже сообщалось, что суд первой инстанции в Резекне в прошлом году присудил матери ребёнка компенсацию в размере 123 тысяч 792 евро.

Из материалов дела следует: мать заметила, что её 11-месячная дочь, возможно, выпила таблетки валерианы. Сразу же была вызвана неотложная медицинская помощь, доставившая маленькую пациентку в Даугавпилсскую региональную больницу.

Девочку сразу же госпитализировали в отделение реанимации, через некоторое время её состояние было признано стабильным, средней тяжести, то есть её можно было перевести в другое отделение. Её отключили от монитора, который отслеживает сердечную деятельность и дыхание, хотя при транспортировке эти показатели должны непрерывно контролироваться - так предусмотрено правилами.

Путь из отделения реанимации на пятый этаж занял около 20 минут, рядом с пациенткой всё время находились помощник врача и медсестра. Поскольку не было  оборудования, которое подало бы сигнал об остановке сердца, персоналу показалось, что ребёнок просто спит.

Уже в детском отделении дежурная сестра и врач обнаружили, что девочка не дышит. Врачи отделения пришли к выводу, что ребёнок умер во время транспортировки или непосредственно перед её началом.

Инспекция здоровья провела проверку и констатировала, что вины врачей нет, а также выдвинула версию, что ребёнок умер от синдрома внезапной детской смерти. Этот диагноз ставят детям, которые без видимой причины умерли во сне.

Кроме того, инспекция посчитала, что отравление валерианой не было смертельным и что врачи действовали правильно, а смерть ребёнка невозможно было прогнозировать заранее.

Мать не согласилась с заключением инспекции и обратилась в суд, который назначил экспертизу с участием пяти специалистов.

Как сообщил портал apollo.lv, в решении суда было обнародовано несколько вопиющих несоответствий, которые вызвали сомнения не только по поводу качества лечения, но и целостности документации.

В медицинской документации было записано давление, измеренное ребёнку в 11:00, но суд пришёл к выводу, что в это время маленькую пациентку уже перевозили или подготовили к транспортировке, то есть её отключили от монитора. Это означает, что показатель давления ввели задним числом или вообще придумали.

Эксперты заявили: если ребёнок был доставлен в отделение в 11:12 уже умершим, то его состояние критически ухудшилось задолго до этого. Если бы пациентка оставалась в отделении интенсивной терапии, врачи увидели бы момент, когда началось ослабление сердечной деятельности.

Судебно-медицинские эксперты категорически отрицали диагноз синдрома внезапной детской смерти, поскольку ребёнок был госпитализирован с конкретным диагнозом, его смерть была обусловлена физиологической причиной - острой сердечной недостаточностью и асистолией, развитие которой врачи не заметили. 

Суд первой инстанции не констатировал, что врачи умышленно причинили вред ребёнку, но пришли к выводу, что из-за отключения от монитора и транспортировки без надлежащего контроля был упущен момент, когда жизнь ребёнка можно было спасти.

Суд признал, что решения Инспекции здоровья и Минздрава отказать в компенсации были противоправными, и определил, что в течение месяца после вступления в силу приговора из Фонда врачебного риска должны быть выплачены 123 тысячи 792 евро.

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