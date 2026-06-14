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Зеленский подписал закон об отмене защиты русского языка. Что это означает

© BBC 14 июня, 2026 14:03

Мир 0 комментариев

Х

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал закон № 4699-IX, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите в Украине в соответствии с Европейской хартией.

«Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин», — сказал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект еще в декабре 2025 года. Зеленский подписал документ лишь через семь месяцев, и теперь он вступает в силу.

Отныне положения Хартии, касающиеся региональных или миноритарных языков в Украине, не будут распространяться на русский язык.

В новой редакции закона «О ратификации Европейской хартии региональных или миноритарных языков» в Украине будет действовать защита для следующих языков: белорусского, болгарского, гагаузского, иврита, идиша, караимского, крымскотатарского, крымчакского, немецкого, новогреческого, польского, ромского, румейского, румынского, словацкого, венгерского, урумского и чешского.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, исключение русского языка не нарушает обязательств Украины по Европейской хартии языков.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что русский язык на сегодняшний день в Украине, вследствие своего господства на протяжении нескольких веков, остается наиболее употребительным языком национальных меньшинств, и нет оснований считать, что ему что-то угрожает.

Что это означает для русского языка?

«Сама эта хартия — это о защите малых языков, языков, которым грозит исчезновение», — объясняла в декабре 2025 года решение Верховной рады депутат от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Что практически будет означать исключение русского языка из этого списка? По словам депутата, люди в Украине, которые хотят общаться на русском, будут и дальше на нем говорить — в бытовом плане ничего не изменится.

«Это означает, что государство не берет на себя обязательства поддерживать российские культурные центры, изучение русского языка, издание русских книг. Русский язык не находится под угрозой, не относится к языкам меньшинств и не должен быть объектом защиты в рамках Хартии, а соответственно и получать государственную поддержку», — говорит Евгения Кравчук.

Зато в этот список языков добавили языки коренных народов Украины — караимский и крымчакский, а также цыганский язык, «чтобы ни одна община не осталась без внимания».

Как менялась доля русского языка

В начале 2025 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос об использовании украинского и русского языков.

По его результатам, 63% респондентов отметили, что дома общаются на украинском языке. При этом на русском языке общаются 13%, а еще 19% ответили, что в равной степени общаются на украинском и русском.

По сравнению с 2020 годом доля тех, кто общается на украинском языке, выросла с 52% до 63%. А тех, кто общается на русском, стало меньше — с 25% до 13%. Доля тех, кто общается на обоих языках, практически не изменилась — 18% в 2020 году и 19% в 2025.

Также в ходе опроса задавали вопрос, следует ли изучать русский язык в школах.
58% ответили, что его не нужно изучать вообще, а 29% отметили, что русский язык нужно изучать на том же уровне или меньше, чем другие иностранные языки.
6% респондентов считают, что на русский язык нужно выделять меньше времени, чем на украинский, но больше, чем на другие иностранные языки, и лишь 3% — что изучению русского языка нужно уделять столько же времени, сколько и украинскому.

Цифры демонстрируют изменения по сравнению с 2019 годом: тогда 8% опрошенных считали, что русский язык не нужно изучать вообще, 25% — что его изучение должно происходить наравне с другими иностранными языками или в меньшей степени, 26% — что изучению русского языка нужно уделять меньше времени, чем украинскому, но больше, чем другим иностранным языкам, и 30% были убеждены, что русский язык должен изучаться наравне с украинским.

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