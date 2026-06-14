Великобритания впервые задержала танкер «теневого флота» РФ

Великобритания впервые задержала танкер "теневого флота" России, сообщил в воскресенье, 14 июня, премьер-министр страны Кир Стармер. "Сегодня рано утром я отдал нашим вооруженным силам приказ перехватить танкер из так называемого "теневого флота", перевозивший нефть и пытавшийся пройти через пролив Ла-Манш", - написал Стармер в соцсети X. Задержание этого судна "наносит очередной удар по России и служит напоминанием тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, о том, что мы не позволим им скрыться", подчеркнул британский премьер.

В свою очередь министерство обороны Великобритании сообщило, что операция по задержанию судна Smyrtos, которое пыталось пройти через пролив Ла-Манш, длилась шесть часов. В Минобороны уточнили, что утром 14 июня на судно высадились бойцы Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Операция проходила в тесном взаимодействии с французской стороной. Кроме того, поддержку при перехвате танкера оказывали три вертолета Морской авиационной группы, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 "Посейдон", а также корабли Sutherland и Ledbury.

Теперь Smyrtos на время проведения расследования переместят на якорную стоянку у южного побережья страны.

Стармер разрешил военным задерживать суда "теневого флота" в конце марта

25 марта Кир Стармер разрешил вооруженным силам и сотрудникам правоохранительных органов страны досматривать и задерживать суда, находящиеся под санкциями Великобритании и проходящие через британские территориальные воды.

Распоряжение поступило в условиях того, что за первые три месяца 2026 года через территориальные воды Великобритании прошло более 300 кораблей из "теневого флота" России, писала в начале апреля газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные аналитиков. Издание отмечало, что за первые пару недель после распоряжения Стармера не было задержано ни одно из "десятка российских судов", прошедших через Ла-Манш. При этом как минимум один из танкеров сопровождал фрегат Черноморского флота ВМФ России "Адмирал Григорович".

Тогда же посол РФ в Великобритании Андрей Келин назвал выданное Стармером разрешение на досмотр и задержание подсанкционных судов попыткой "облечь акты пиратства" в правовую форму и заявил о проработке российскими властями ответных мер. "Пусть это будет для британцев сюрпризом", - сказал Келин, не став уточнять, о каких именно шагах идет речь.

Танкеры "теневого флота" также задерживали США, Франция, Бельгия и Швеция

Страны, вводившие санкции против "теневого флота" России, уже неоднократно задерживали связанных с ним танкеров. В январе-феврале 2026 года такие перехваты регулярно проводили США в рамках давления на Венесуэлу. В марте о задержании связанных с Россией танкеров сообщали Бельгия и Швеция. Перехваты таких судов, в том числе и 1 июня при поддержке ВМС Великобритании, проводит и Франция.