Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 14. Июня Завтра: Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Доступность

Великобритания впервые задержала танкер «теневого флота» РФ

© Deutsche Welle 14 июня, 2026 14:08

Мир 0 комментариев

Британские ВМС по приказу премьер-министра страны Кира Стармера (на фото) впервые перехватили танкер "теневого флота" России. Операция, проходила при взаимодействии с Францией и длилась шесть часов.

Великобритания впервые задержала танкер "теневого флота" России, сообщил в воскресенье, 14 июня, премьер-министр страны Кир Стармер. "Сегодня рано утром я отдал нашим вооруженным силам приказ перехватить танкер из так называемого "теневого флота", перевозивший нефть и пытавшийся пройти через пролив Ла-Манш", - написал Стармер в соцсети X. Задержание этого судна "наносит очередной удар по России и служит напоминанием тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, о том, что мы не позволим им скрыться", подчеркнул британский премьер.

 

В свою очередь министерство обороны Великобритании сообщило, что операция по задержанию судна Smyrtos, которое пыталось пройти через пролив Ла-Манш, длилась шесть часов. В Минобороны уточнили, что утром 14 июня на судно высадились бойцы Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Операция проходила в тесном взаимодействии с французской стороной. Кроме того, поддержку при перехвате танкера оказывали три вертолета Морской авиационной группы, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 "Посейдон", а также корабли Sutherland и Ledbury.

Теперь Smyrtos на время проведения расследования переместят на якорную стоянку у южного побережья страны.

Стармер разрешил военным задерживать суда "теневого флота" в конце марта

25 марта Кир Стармер разрешил вооруженным силам и сотрудникам правоохранительных органов страны досматривать и задерживать суда, находящиеся под санкциями Великобритании и проходящие через британские территориальные воды.

Распоряжение поступило в условиях того, что за первые три месяца 2026 года через территориальные воды Великобритании прошло более 300 кораблей из "теневого флота" России, писала в начале апреля газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные аналитиков. Издание отмечало, что за первые пару недель после распоряжения Стармера не было задержано ни одно из "десятка российских судов", прошедших через Ла-Манш. При этом как минимум один из танкеров сопровождал фрегат Черноморского флота ВМФ России "Адмирал Григорович".

Тогда же посол РФ в Великобритании Андрей Келин назвал выданное Стармером разрешение на досмотр и задержание подсанкционных судов попыткой "облечь акты пиратства" в правовую форму и заявил о проработке российскими властями ответных мер. "Пусть это будет для британцев сюрпризом", - сказал Келин, не став уточнять, о каких именно шагах идет речь.

Танкеры "теневого флота" также задерживали США, Франция, Бельгия и Швеция

Страны, вводившие санкции против "теневого флота" России, уже неоднократно задерживали связанных с ним танкеров. В январе-феврале 2026 года такие перехваты регулярно проводили США в рамках давления на Венесуэлу. В марте о задержании связанных с Россией танкеров сообщали Бельгия и Швеция. Перехваты таких судов, в том числе и 1 июня при поддержке ВМС Великобритании, проводит и Франция.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Лету всё же быть! Но до среды будут дожди — потерпите немного
Важно

Лету всё же быть! Но до среды будут дожди — потерпите немного

«Радуйтесь, что за окном шумят дети, а не война»: когда детский сад — в твоём подъезде
Важно

«Радуйтесь, что за окном шумят дети, а не война»: когда детский сад — в твоём подъезде

«Я выяснял, сколько денег у жертвы»: пойманный мошенник раскрыл преступную схему
Важно

«Я выяснял, сколько денег у жертвы»: пойманный мошенник раскрыл преступную схему

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Лету всё же быть! Но до среды будут дожди — потерпите немного

Важно 19:45

Важно 0 комментариев

Латвийские метеорологи обещают улучшение погоды с середины недели.

Латвийские метеорологи обещают улучшение погоды с середины недели.

Читать
Загрузка

«Ригу захватили инопланетяне?» Жителей столицы удивил… канализационный люк

Важно 19:26

Важно 0 комментариев

Давно что-то не появлялось в соцсетях разных странностей, связанных с ремонтом улиц и дорог. С тех пор, как в интернете кипели страсти на тему променада на ул. Мукусалас - то ли строителям сделали внушение, то ли просто так совпало. Но бдительные люди не дремлют - нет-нет да и опубликуют какое-нибудь загадочное фото.

Давно что-то не появлялось в соцсетях разных странностей, связанных с ремонтом улиц и дорог. С тех пор, как в интернете кипели страсти на тему променада на ул. Мукусалас - то ли строителям сделали внушение, то ли просто так совпало. Но бдительные люди не дремлют - нет-нет да и опубликуют какое-нибудь загадочное фото.

Читать

«Я выяснял, сколько денег у жертвы»: пойманный мошенник раскрыл преступную схему

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

Его "работа" состояла в том, чтобы звонить жителям Латвии, выдавать себя за полицейского и предупреждать о якобы мошенничестве. Он был первым звеном в деятельности мошеннического колл-центра, ликвидированного в Украине. Сейчас он ждёт приговора суда в латвийской тюрьме. Оскар (имя изменено), сам назвавший себя мошенником в интервью, согласился раскрыть Латвийскому телевидению преступную схему.

Его "работа" состояла в том, чтобы звонить жителям Латвии, выдавать себя за полицейского и предупреждать о якобы мошенничестве. Он был первым звеном в деятельности мошеннического колл-центра, ликвидированного в Украине. Сейчас он ждёт приговора суда в латвийской тюрьме. Оскар (имя изменено), сам назвавший себя мошенником в интервью, согласился раскрыть Латвийскому телевидению преступную схему.

Читать

«Радуйтесь, что за окном шумят дети, а не война»: когда детский сад — в твоём подъезде

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

В своё время эта пользовательница платформы "Х" с семьёй специально искала жильё за городом, в тихом месте. Но времена меняются, и территория города расширилась, стало многолюднее, а недавно прямо в её доме на первом этаже открыли частный детский сад.

В своё время эта пользовательница платформы "Х" с семьёй специально искала жильё за городом, в тихом месте. Но времена меняются, и территория города расширилась, стало многолюднее, а недавно прямо в её доме на первом этаже открыли частный детский сад.

Читать

Генерал НАТО: России надо искать компромисс или план «Б», которого, скорее всего, нет

Мир 17:25

Мир 0 комментариев

Среди главных стратегических целей российского руководства - восстановление своего рода Российской империи, но эта стратегия нежизнеспособна, так что России следует от неё отказаться и перейти к плану "Б", а НАТО следует повлиять на то, каким этот план будет, заявил в интервью агентству LETA директор по стратегическим коммуникациям Европейского верховного командования Союзных сил НАТО (SHAPE), бригадный генерал Джей Джензен.

Среди главных стратегических целей российского руководства - восстановление своего рода Российской империи, но эта стратегия нежизнеспособна, так что России следует от неё отказаться и перейти к плану "Б", а НАТО следует повлиять на то, каким этот план будет, заявил в интервью агентству LETA директор по стратегическим коммуникациям Европейского верховного командования Союзных сил НАТО (SHAPE), бригадный генерал Джей Джензен.

Читать

«В последние годы здесь лета просто нет»: жители Латвии жалуются на погоду

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

О глобальном потеплении/изменении климата можно спорить бесконечно. Особенно если его признаков в природе не очень-то заметно. Да и никакая погода на всех никогда не угодит - всегда кто-то будет мёрзнуть, а кому-то будет жарко.

О глобальном потеплении/изменении климата можно спорить бесконечно. Особенно если его признаков в природе не очень-то заметно. Да и никакая погода на всех никогда не угодит - всегда кто-то будет мёрзнуть, а кому-то будет жарко.

Читать

«Ловко выманивают деньги»: приёмы мошенников 1930-х на Центральном рынке

Важно 16:24

Важно 0 комментариев

"Весной обычно замечается большое оживление на толкучем рынке у красных амбаров. Среди посетителей «толкучки» немало провинциалок и хуторян из окрестностей Риги. Эта категория посетителей «толкучки» часто становится жертвой ловких мошенников. Борьба с ними только полицейскими мерами не дает желательных результатов, и поэтому префектура решила предупредить всех о тех приемах, которыми пользуются эти мошенники, - сообщала газета "Сегодня" 27 мая 1935 года. 

"Весной обычно замечается большое оживление на толкучем рынке у красных амбаров. Среди посетителей «толкучки» немало провинциалок и хуторян из окрестностей Риги. Эта категория посетителей «толкучки» часто становится жертвой ловких мошенников. Борьба с ними только полицейскими мерами не дает желательных результатов, и поэтому префектура решила предупредить всех о тех приемах, которыми пользуются эти мошенники, - сообщала газета "Сегодня" 27 мая 1935 года. 

Читать