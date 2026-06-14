«Я выяснял, сколько денег у жертвы»: пойманный мошенник раскрыл преступную схему

Ему ещё нет 25 лет, сам Оскар утверждал, что откликнулся на предложение работы в Украине в приложении "Телеграм", потому что у отца обнаружили рак и требовалось много денег на лечение. Что именно придётся делать в Украине, он узнал только на месте. Ему пообещали хороший заработок - от 3000 до 5000 евро в неделю. Но, как выяснилось, чтобы эти 5000 евро заработать в месяц, у жертв надо выманить почти 70 тысяч.

По словам самого Оскара, его задержали, когда он с другом возвращался из России, где отдыхал несколько месяцев. Это не очень-то стыкуется с его рассказом о помощи отцу.

Чтобы обзванивать людей, Оскар использовал базу данных, которая имелась в распоряжении колл-центра. В базе были имена и фамилии, персональные коды и домашние адреса. "Описаний не было, но этих данных было достаточно", - утверждает он.

Вот как происходил обман: "Сначала ты звонишь и говоришь: "Добрый день, вас беспокоят из МВД, старший следователь такой-то, вчера в 12:40 женщина с такой-то фамилией пришла с доверенностью и попыталась снять деньги". Называешь персональный код, всю информацию об этом человеке. И всё. Человек понимает, что не могут так просто позвонить и всё знать. Потом говоришь, что с этой доверенностью пытались снять деньги или взять кредит".

Самой важной задачей Оскара было выяснить, сколько денег на счету у жертвы. Он задавал вопросы, работает ли человек, есть ли у него кредиты. Если ответ был, что работает и кредитов не имеет, то можно было переходить к второй части. Это означало - передать второму сообщнику, который обрабатывает жертву дальше, собственно выманивает деньги или берёт кредиты от её имени. Этот второй человек рассказывает, что он, например, из Банка Латвии и якобы получил заявление от "следователя", то есть Оскара, и видит, что была совершена попытка зайти в интернет-банк жертвы с помощью, например, IPhone 6s. Жертва понимает, что это чужое устройство, а дальше мошенники перенаправляют её в Whatsapp, где рассказывают, что в целях безопасности они закроют этот банковский счёт, который якобы себя скомпрометировал, и откроют новый. Таким способом они получают данные его банковского счёта.

Если у жертвы возникают подозрения, у мошенников и на это есть ответ.

"Человек спрашивает, почему не может зайти в свой новый счёт, а тогда ему говорят, что по правилам банка двух счетов одновременно быть не может. Тогда, если ещё можно, берём кредит. Если кредит взят, бросаем трубку, и всё", - рассказывает Оскар.

Так как в этой цепочке он был первым звеном, ему полагалось 7,5% от добытой суммы. Его напарник получат 10%. Остальные 82,5% доставались организаторам преступления. Сколько всего Оскару удалось выманить у людей, он не сообщил.

"Не было такого, чтобы звонили специально только бабушкам. Была база, в ней персональный код. По ней и звонили. Больше всего велись на это люди от 60 до 70 лет. Они больше верят, это по статистике видно. Не могу сказать, почему так", - пояснил Оскар.

У его "коллег", как он рассказывает, чувства вины вообще не было - наоборот, они хвастались, сколько денег им удалось выманить. Но о своих родных и близких мошенники заботились: если им попадались в базе данных знакомые фамилии, то они предупреждали, чтобы этим людям не звонили.

Госполиция испытывает чувство глубокого удовлетворения в связи с тем, что этот колл-центр, "сотрудники" которого говорили по-латышски и выдавали себя за полицейских, больше не работает. Но новые такие центры возникают быстро, и рабочая схема будет использована ещё много раз.

Поэтому сотрудники полиции предупреждают: полицейские никогда не попросят перейти в WhatsApp, не будут присылать фото служебных удостоверений и фото людей для опознания, не будут общаться по видеозвонку в приложении WhatsApp!