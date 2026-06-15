РФ атаковала Киево-Печерскую лавру и киностудию Довженко (ФОТО, ВИДЕО)

«В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, собор на территории Киево-Печерской лавры, бизнес-центр, офисное здание, учебное заведение, территория рынка и припаркованные автомобили, — говорится в сообщении. — На местах попаданий и падения обломков работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели, медики и психологи. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ против мирного населения».

В ходе массированной российской атаки минувшей ночью под удар попала Национальная киностудия имени Александра Довженко в Киеве, одна из старейших в стране, сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины Татьяна Бережная.

«Возник пожар. В результате попадания ранены сотрудники костюмерного цеха. Уничтожена крупнейшая и старейшая коллекция костюмов Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии», — написала она в фейсбуке.

На месте работают спасательные и экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

«Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, которые хранят украинскую идентичность, память и историю. Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа», — добавила Бережная.

Наместник Киево-Печерской лавры епископ Авраамий сообщил, что после удара по территории комплекса была организована срочная эвакуация древних икон и других святынь.

«Минувшей ночью столица Украины подверглась одной из самых масштабных атак за последнее время. В результате массированного воздушного удара пострадали жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры, а также территория Киево-Печерской лавры — уникальной духовной, исторической и культурной святыни Украины, которая на протяжении многих веков остается одним из главных центров православной жизни и неотъемлемой частью мирового культурного наследия», — написал он в фейсбуке.

По словам епископа, благодаря слаженным действиям духовенства и спасателей удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни.

«В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, проводится оценка нанесенных повреждений и фиксируются все обстоятельства происшествия, — добавил он. — Каждое повреждение, нанесенное такому месту, является болезненной утратой не только для верующих, но и для всех людей, осознающих значение духовного, культурного и исторического наследия для будущих поколений».

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины публикует фотографии ликвидаций последствий массированных российских ударов по Киеву, в результате которых, по последним данным, погибли четыре человека.

25 человек получили ранения, среди пострадавших — два ребенка.

В Киеве на территории Киево-Печерской лавры продолжается ликвидация последствий российских ударов

В частности, произошел пожар на крыше Успенского собора на площади около 800 кв. м.

Кроме того, здание Национального культурно-художественно-музейного комплекса «Художественный арсенал» размещено на площади 1000 кв. м.

На объекте работают МЧС и все городские службы, задействована необходимая спецтехника для ГЧС.

ФОТО State Emergency Service of Ukraine