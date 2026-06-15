Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 15. Июня Завтра: Banuta, Vilija, Vits, Zermena
Доступность

РФ атаковала Киево-Печерскую лавру и киностудию Довженко (ФОТО, ВИДЕО)

© BBC 15 июня, 2026 08:16

Важно

Национальная полиция Украины сообщила, что документирует последствия удара по Киеву, нанесенного баллистическими ракетами и беспилотниками. Под ударом оказалось большинство районов украинской столицы.

«В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, собор на территории Киево-Печерской лавры, бизнес-центр, офисное здание, учебное заведение, территория рынка и припаркованные автомобили, — говорится в сообщении. — На местах попаданий и падения обломков работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели, медики и психологи. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ против мирного населения».

В ходе массированной российской атаки минувшей ночью под удар попала Национальная киностудия имени Александра Довженко в Киеве, одна из старейших в стране, сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины Татьяна Бережная.

«Возник пожар. В результате попадания ранены сотрудники костюмерного цеха. Уничтожена крупнейшая и старейшая коллекция костюмов Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии», — написала она в фейсбуке.

На месте работают спасательные и экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

«Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, которые хранят украинскую идентичность, память и историю. Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа», — добавила Бережная.

Наместник Киево-Печерской лавры епископ Авраамий сообщил, что после удара по территории комплекса была организована срочная эвакуация древних икон и других святынь.

«Минувшей ночью столица Украины подверглась одной из самых масштабных атак за последнее время. В результате массированного воздушного удара пострадали жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры, а также территория Киево-Печерской лавры — уникальной духовной, исторической и культурной святыни Украины, которая на протяжении многих веков остается одним из главных центров православной жизни и неотъемлемой частью мирового культурного наследия», — написал он в фейсбуке.

По словам епископа, благодаря слаженным действиям духовенства и спасателей удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни.

«В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, проводится оценка нанесенных повреждений и фиксируются все обстоятельства происшествия, — добавил он. — Каждое повреждение, нанесенное такому месту, является болезненной утратой не только для верующих, но и для всех людей, осознающих значение духовного, культурного и исторического наследия для будущих поколений».

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины публикует фотографии ликвидаций последствий массированных российских ударов по Киеву, в результате которых, по последним данным, погибли четыре человека.

25 человек получили ранения, среди пострадавших — два ребенка.

В Киеве на территории Киево-Печерской лавры продолжается ликвидация последствий российских ударов
В частности, произошел пожар на крыше Успенского собора на площади около 800 кв. м.

Кроме того, здание Национального культурно-художественно-музейного комплекса «Художественный арсенал» размещено на площади 1000 кв. м.

На объекте работают МЧС и все городские службы, задействована необходимая спецтехника для ГЧС.

ФОТО State Emergency Service of Ukraine
  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

«Высшее» школьное образование теперь не для всех: как попасть в 10-11-12-й классы
Эксклюзив

«Высшее» школьное образование теперь не для всех: как попасть в 10-11-12-й классы

Как гражданин РФ по новому закону может получить ВНЖ в Латвии: Елизавета Кривцова
Юридическая консультация

Как гражданин РФ по новому закону может получить ВНЖ в Латвии: Елизавета Кривцова

Пустая Юрмала в разгар сезона: отдыхающих отпугнули цены на въезд? ВИДЕО
Важно

Пустая Юрмала в разгар сезона: отдыхающих отпугнули цены на въезд? ВИДЕО (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вдруг вырос счет за воду? Возможно, виноват сосед

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Незаконное подключение соседей к бытовой канализации может отражаться и на счетах других жителей. Об этом предупреждают специалисты предприятия Jūrmalas ūdens.

Незаконное подключение соседей к бытовой канализации может отражаться и на счетах других жителей. Об этом предупреждают специалисты предприятия Jūrmalas ūdens.

Читать
Загрузка

Вулкан устроил выброс — а потом сам начал убирать за собой

Наука 15:16

Наука 0 комментариев

Учёные нашли у одного из самых громких извержений последних лет неожиданную сторону. Оказалось, вулкан может не только выбрасывать в атмосферу грязь, пепел и газы, но и частично запускать процесс их уничтожения.

Учёные нашли у одного из самых громких извержений последних лет неожиданную сторону. Оказалось, вулкан может не только выбрасывать в атмосферу грязь, пепел и газы, но и частично запускать процесс их уничтожения.

Читать

В Латвии пересчитали средний размер пенсии по старости: сколько?

Выбор редакции 15:07

Выбор редакции 0 комментариев

Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685,92 евро, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685,92 евро, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

«Это провал управления»: Чекушин о новых фактах вокруг закрытия мясного павильона

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) считает, что ответственный за закрытие мясного павильона на Рижском рынке - должен уйти в отставку. Потому что вскрылась информация, которая меняет ситуацию и делают эту историю ещё более скандальной.

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) считает, что ответственный за закрытие мясного павильона на Рижском рынке - должен уйти в отставку. Потому что вскрылась информация, которая меняет ситуацию и делают эту историю ещё более скандальной.

Читать

Во вторник в Латвии сохраниться дождливая погода

Новости Латвии 14:46

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии также ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии также ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Под Резекне, кажется, нашли фрагменты сбитого дрона

Новости Латвии 14:34

Новости Латвии 0 комментариев

В минувшее воскресенье были обнаружены «фрагменты предметов», которые, возможно, связаны с дроном, сбитым истребителями НАТО 8 июня в Резекненском крае.

В минувшее воскресенье были обнаружены «фрагменты предметов», которые, возможно, связаны с дроном, сбитым истребителями НАТО 8 июня в Резекненском крае.

Читать

Начат сбор подписей за возвращение в 1-ую Рижскую больницу круглосуточной неотложки

Важно 14:26

Важно 0 комментариев

На платформе ManaBalss.lv появилась инициатива о восстановлении круглосуточного пункта неотложной помощи в 1-й Рижской больнице. Ее автор, медик Службы неотложной медицинской помощи Рафаэлс Циекурс, считает, что это поможет разгрузить приемные отделения Клинической университетской больницы имени Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы.

На платформе ManaBalss.lv появилась инициатива о восстановлении круглосуточного пункта неотложной помощи в 1-й Рижской больнице. Ее автор, медик Службы неотложной медицинской помощи Рафаэлс Циекурс, считает, что это поможет разгрузить приемные отделения Клинической университетской больницы имени Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Читать