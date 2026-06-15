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Лету всё же быть! Но до среды будут дожди — потерпите немного

© LETA 15 июня, 2026 07:41

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвийские метеорологи обещают улучшение погоды с середины недели.

В её начале погодные условия будут определять циклоны, они принесут облачную погоду с большим количеством осадков, местами пройдут грозы. В течение недели циркуляция в атмосфере постепенно изменится, к региону приблизится антициклон. Под его влиянием количество осадков уменьшится, чаще будет светить солнце, температура воздуха постепенно повысится и к концу недели станет по-настоящему летней.

Циклон будет определять погоду в Латвии в понедельник. Этот день ожидается преимущественно облачным, местами - с кратковременными прояснениями. На большей части территории страны время от времени ожидается дождь, после обеда возможны локальные ливни и грозы. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах сгустится туман, существенно ухудшающий видимость. Температура воздуха ночью снизится до +8-13 градусов, днём повысится до +13-16 градусов.

Во вторник и среду сохранится преимущественно облачная погода, в среду в течение дня, начиная с запада, небо постепенно прояснится. На большей части территории страны ожидается дождь, во вторник после полудня местами сильный, возможны грозы. Ночью и утром во вторник в отдельных районах образуется туман. Слабый ветер постепенно сменит направление на западный и в среду усилится. На побережье залива в среду ожидаются порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью - от +9 до +13 градусов, днём - от +14 до +19 градусов. В среду в западных и центральных районах страны местами потеплеет до +21 градуса.

Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого солнце станет показываться из-за облаков всё чаще. Количество осадков постепенно уменьшится, температура воздуха ночью останется примерно такой же, днём уже во многих местах она превысит +20 градусов и к выходным в отдельных районах может достичь +25 градусов.

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