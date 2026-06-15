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И снова «Антифашисты Прибалтики»: арестован член правления партии «Вместе Латвии» Илья Подколзин

© LETA 15 июня, 2026 11:27

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Член правления партии "Вместе Латвии" Илья Подколзин задержан и позднее арестован в рамках расследования о возможной передаче информации связанной с российскими спецслужбами группе "Антифашисты Прибалтики", сообщила в воскресенье, 14 июня, программа Nekā personīga на телеканале TV3.

Согласно информации, которой располагает редакция программы, Подколзин является одним из нескольких человек, попавших в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) в связи с деятельностью этой группы.

Как сообщается, "Антифашисты Прибалтики" собирали и передавали российским службам информацию о военных объектах, грузах, а также о лицах и предприятиях, поддерживающих Украину. Канал с таким названием на платформе "Телеграм" ведет сбежавший из Латвии Сергей Васильев, который пересылал полученные сведения лицам, связанным с российскими спецслужбами.

Nekā personīga сообщает, что утекшая из России переписка свидетельствует о контактах Подколзина с Васильевым. Там упоминается, что Подколзин в 2023 и 2024 годах неоднократно ездил в Москву, где встречался с Васильевым.

Из материалов, оказавшихся в распоряжении редакции, следует, что Подколзин, используя псевдоним "Вадим Седов", отправлял информацию об объектах на территории Рижского аэропорта, в том числе об ангарах и находящихся в них грузах.

Аэропорт Рига отказался комментировать, насколько правдива эта информация и могла ли ее передача российским службам нанести какой-либо ущерб.

Руководитель партии "Вместе Латвии", отстраненный от должности мэра Резекне Александр Барташевич заявил журналистам, что у него нет информации об обстоятельствах задержания Подколзина, и указал, что не может представить, чтобы Подколзин мог совершить преступления такого рода. Барташевич подчеркнул, что знает Подколзина со школьных лет, и рассказал, что у задержанного есть квалификация капитана воздушного судна и он работал пилотом в нескольких компаниях.

Общедоступная информация свидетельствует, что Подколзин в свое время был депутатом Даугавпилсской думы, руководил представительством Латвийского агентства инвестиций и развития в России, работал экономическим атташе в посольстве Латвии, а также работал в авиационной отрасли.

В Латвии в связи с деятельностью "Антифашистов Прибалтики" подозреваемыми признаны шесть человек. До суда дошли дела в отношении двух лиц, а несколько подозреваемых сбежали в Россию.

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