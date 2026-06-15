На дизель — да, на бензин — нет: премьер о сохранении сниженного акциза до конца года

Отвечая на вопрос, почему речь идет только о поправках к закону, предусматривающих до конца этого года сохранение сниженной ставки акциза только на дизельное топливо, но не на бензин, он указал, что дизельные автомобили в значительной степени обеспечивают коммерческую деятельность, в том числе грузовые перевозки, поэтому любые изменения в этом сегменте напрямую отражаются как на экономике, так и на ценах на товары и услуги.

Во вторник, 16 июня депутаты Комиссии Сейма по бюджету и финансам Саеймы начнут работу над поправками к Закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение до конца этого года сниженной ставки акциза на дизельное топливо.

Как уже сообщалось, рекорд цен на дизельное топливо был достигнут в этом году в период с 6 по 12 апреля, когда средняя цена на дизельное топливо составляла 2,12 евро за литр.