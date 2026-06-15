Андрей пропал без вести в Риге: полиция просит помочь найти мальчика

14 июня около 11:50 мальчик ушел из дома на улице Буллю в Риге и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение неизвестно. Предполагается, что он может находиться в районах Ильгюциемс или Иманта.

Приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, коричневые волосы. Был одет в черную толстовку с капюшоном, серые брюки и кроссовки Nike. При себе имел зеленоватый рюкзак Adidas.

Государственная полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сообщить об этом по телефонам 67085984 или 112.