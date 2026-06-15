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Это и есть главный вывод: в подкасте обсудили цены на продукты в Латвии

Редакция PRESS 15 июня, 2026 13:40

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LETA

Прошёл уже год с тех пор, как правительство и торговые сети подписали меморандум о снижении цен на продукты питания и запустили инициативу «корзины низких цен». Хотя чиновники рапортуют о положительных результатах, в обществе и среди экспертов по-прежнему звучит главный вопрос: а почувствовали ли реальное снижение цен обычные покупатели?

Эта тема обсуждалась в подкасте портала tv3.lv «Zviedru galds» («Шведский стол»), где участвовали модератор Иво Юрканс, главный редактор tv3.lv Гиртс Крастиньш, продюсер программы «900 секунд» Лаума Спридзане и журналист передачи «Без табу» Олег Высоцкий.

Министр экономики Виктор Валайнис ранее заявлял, что эффект очевиден — на отдельные товары в низкоценовой корзине скидки достигают 30%. Однако в целом за год цены на продукты питания снизились всего примерно на 5%.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для рядового покупателя серьёзных изменений не произошло. Лаума Спридзане отметила, что люди (включая её саму) уже несколько лет внимательно следят за ценами, сравнивают товары и охотятся за акциями. Поэтому появление «низкоценовой корзины» не создало принципиально новой ситуации.

«Если еда в целом не стала дешевле, то это и есть главный вывод», — подчеркнула она, добавив, что различные ценовые корзины и инициативы чаще всего работают как маркетинговый инструмент, а не как реальное решение проблемы высоких цен.

В студии также признали: торговцы никогда не будут работать себе в убыток. Поэтому возникает вопрос — насколько реальной является выгода для покупателя? Большинство жителей на своих кошельках не ощутили ни 10%, ни 15%, не говоря уже о заявленных 30%.

Ещё один важный вывод дискуссии: растущий спрос на акционные товары говорит не столько об успешном снижении цен, сколько о том, что люди вынуждены всё тщательнее планировать свои покупки. Они всё чаще ждут скидок, чтобы купить привычные продукты по более-менее приемлемой цене.

Хотя официальная статистика показывает снижение цен на отдельные позиции и рост интереса к низкоценовой корзине, участники подкаста были единодушны: большинство жителей Латвии до сих пор не чувствуют, что продукты питания в целом стали заметно дешевле. Главный результат инициативы на сегодняшний день — не более низкие цены, а возросшая сноровка покупателей в поиске самых выгодных предложений.

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