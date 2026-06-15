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Трамп грозит ввести 100‑процентную пошлину на французское вино и шампанское из‑за цифрового налога

Редакция PRESS 15 июня, 2026 14:16

Мир 0 комментариев

Вашингтон и Париж вновь оказываются по разные стороны баррикад: президент США раскручивает торговый конфликт, протестуя против цифрового налога Франции перед саммитом G7, пишет "Евроньюз".

Экспорт французских вин и шампанского снова рискует оказаться заложником спора между Вашингтоном и Парижем, поскольку Трамп возвращается к угрозе, к которой он уже не раз прибегал в отношении Франции.

Согласно опубликованному в понедельник сообщению New York Post, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на французские вина и шампанское, если Франция не отменит свой налог на цифровые услуги для технологических компаний.

Франция ввела этот сбор в 2019 году, установив 3-процентный налог на выручку, полученную в стране крупными технологическими корпорациями, включая Facebook, Amazon, Apple и материнскую компанию Google, Alphabet.

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен принять Трампа в понедельник, накануне саммита G7 в Эвиане на берегу Женевского озера.

По данным газеты, Трамп заявил, что призвал Макрона «не облагать налогом американские компании».

«Если они все-таки будут это делать, у меня не останется иного выбора, кроме как ввести 100-процентную пошлину на все шампанское и все вина, которые поставляются из Франции», – цитирует издание слова президента-республиканца.

«От Макрона требуется лишь одно: отменить этот налог с продаж, и тогда он не столкнется с подобным давлением».

США остаются крупнейшим внешним рынком сбыта для французских вин и крепких напитков, на их долю в прошлом году пришлось 21% общего объема экспорта, отмечает Французская федерация экспортеров вин и спиртных напитков.

Французские и европейские вина, поставляемые в США, уже облагаются 15-процентной пошлиной против 10% ранее.

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