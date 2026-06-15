Рижская учительница получила серьезные травмы во время поездки на троллейбусе

А в конце апреля Айя попала в очень неприятную ситуацию. Во время маневра, выполняемого водителем общественного транспорта, пассажирка потеряла равновесие и травмировала колено.

Первое время Айя пыталась справиться с болью своими силами при помощи мази. Однако боль не утихала. После обследований в начале июня выяснилось, что у женщины разрыв связок на 50%, разрыв мениска, скопление жидкости в колене и ушиб кости. Врач назначает операцию. За чей только счет?

Айя уже связалась с Рижской дорожной полицией, полагая, что травма произошла по вине сотрудников Рижской городской администрации, но ответа пока не получила.