При пожаре из рижской девятиэтажки спасены 4 человека: подробности

Незадолго до 6:00 спасатели получили вызов на улицу Тинужу, где на балконе третьего этажа девятиэтажного жилого дома на площади 10 кв. м горели бытовые вещи, а также пол балкона четвертого этажа на площади 2 кв. м.

С помощью спасательных масок были спасены четыре человека, еще 17 эвакуированы. В 7:25 работы на месте происшествия были завершены.

В свою очередь, в воскресенье в 17:50 спасатели получили вызов на улицу Варавикснес гатве в Риге, где в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома подгорела оставленная без присмотра на плите еда. Из задымленной квартиры был спасен и передан медикам один человек.

