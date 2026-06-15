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Идёт борьба за «Ригас силтумс»: с кем дешевле будет?

© LETA 15 июня, 2026 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

АО "Rīgas siltums" нужен один хозяин, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс.

По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс.

Вопрос, однако, в том, кто будет этим хозяином - Рига или государство. Клейнбергс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином.

"Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала", - рассуждал Клейнбергс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные ООО "Rīgas ūdens" и ООО "Rīgas namu pārvaldnieks".

Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности.

Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу государственных доходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества публичного лица, бездействия должностных лиц, конфликта интересов и возможного неблагоприятного обращения с лицом, подавшим сигнал о нарушениях.

Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Кулбергс.

"Rīgas siltums" - один из главных поставщиков теплоэнергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - ООО "Enerģijas risinājumi. RIX", а "Latvenergo" владеет 0,005% акций.
 

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