Старые знакомые под новыми вывесками: кто идёт на выборы в Сейм?

За эти годы сменились их партнеры по сотрудничеству, лидеры партий, названия и даже имена, однако теперь они вновь готовы включиться в борьбу, сообщил в воскресенье телеканал Латвийского телевидения "De facto".

Окончательное решение еще не принято, однако наиболее вероятным вариантом считается делегирование представителей этих партий, главным образом из регионов, для участия в списке одной из лидирующих по рейтингам партий - "Прогрессивные".

Учитывая рейтинги этого "созвездия" партий, борьба, вероятнее всего, будет идти не за победу на выборах и даже не за попадание в Сейм, а за преодоление двухпроцентного барьера, необходимого для получения государственного финансирования.

Из основных партий, проигравших на выборах в 14-й Сейм, три пришли в большую политику в 2018 году.

Осенью того года после выборов правительство сначала безуспешно пытался сформировать лидер Новой консервативной партии Янис Борданс, затем представитель партии "KPV LV" Алдис Гобземс, а Артис Пабрикс из объединения "Для развития/За!" сам снял свою кандидатуру на пост премьер-министра, и в итоге компромиссной фигурой стал Кришьянис Кариньш из "Нового Единства".

Пабрикс был кандидатом в премьер-министры и четыре года назад, когда объединение "Для развития/За!" потерпело болезненное поражение, получив 4,97% голосов избирателей и оставшись "за бортом" Сейма.

Объединение было переименовано в "PLI" и сейчас существует только юридически, чтобы получать финансирование из государственного бюджета. Во всех последующих выборах партия "Для развития Латвии" и "Для развития/За!" участвовали отдельно, так будет и в этом году.

На этот раз один из самых заметных лидеров партии "Для развития Латвии" Артис Пабрикс, который два года назад неудачно выступил и на выборах в Европейский парламент, не выдвинут на пост премьер-министра. Наиболее вероятно, что он вообще не будет баллотироваться в депутаты Сейма.

Кандидатом партии на должность премьер-министра выдвинут депутат Европейского парламента Ивар Иябс. Его имени также не будет в списках кандидатов на выборах в Сейм.

На предстоящие выборы, в которых лично он практически ничем не рискует, Иябс способен смотреть и как профессиональный политолог: "Вторые выборы после каких-либо крупных событий обычно показывают, идет ли это в долгосрочную перспективу или же становится, как говорится, уходящей историей. Если вспомнить 2018 год, то тогда были и "Для развития/За!", и Новая консервативная партия, и KPV LV, которые уже в следующем электоральном цикле, в том числе на фоне определенных геополитических событий, получили тот результат, который получили. Если разовое непопадание в парламент еще может быть случайностью, то, если не попадаешь дважды, то, боюсь, это уже закономерность. Именно поэтому, думаю, все партии, включая "Для развития Латвии", мобилизуются к этим выборам".

(Lsm.lv)