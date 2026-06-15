80-летие Трампа в Белом доме отметили кровавым зрелищем

В святыне американской демократии развернулось беспрецедентное зрелище: Трамп вместе с тысячами поклонников наблюдал, как бойцы UFC избивают друг друга до крови.

Пока на Южной лужайке Белого дома разворачивалось это событие, Трамп также купался в лучах славы мирного соглашения с Ираном, о котором было объявлено всего несколькими часами ранее.

По мнению критиков, бывший ведущий реалити-шоу Трамп, который за время своего президентства неоднократно нарушал нормы, опошляет Белый дом, устраивая бои в клетке.

Однако Трамп и 4000 зрителей и американских военнослужащих, собравшихся на специально построенном стадионе под названием The Claw («Коготь»), в полной мере наслаждались этой грубой демонстрацией силы.

После победы несколько бойцов UFC в стиле римских гладиаторов выразили свое почтение президенту, а двое из них похвалили его за «стальные яйца», проявленные при организации поединка.

Один из них, Джош Хокит, неожиданно обрушился с нападками на бывшую первую леди, выкрикнув в микрофон перед Трампом: «Мишель Обама – мужчина, не так ли, Америка?»

Критику вызвала и коммерциализация мероприятия в самом сердце американской демократии: на ринге красовались логотипы спонсоров, в том числе пивного бренда Bud Light и букмекерской конторы Polymarket.

Трамп, давний поклонник смешанных единоборств, в начале вечера вышел из Овального кабинета вместе с главой UFC Даной Уайтом и прошел по знаменитой колоннаде Западного крыла.

Оба стояли на балконе Трумэна во время исполнения государственного гимна и пролета 12 военных самолетов. Позже вечером шумный пролет совершил и бомбардировщик B-1.

Мускулистые бойцы выходили из Белого дома, шли на свои поединки через исторические залы и поднимались на тот же балкон, прежде чем направиться на ринг.

Сам бой проходил на гигантской арене, которая была выше Белого дома. Трамп и его супруга Мелания сидели рядом с клеткой, или Октагоном.

Мероприятие под названием UFC Freedom 250 призвано дать старт празднованию 250-й годовщины независимости США.

Кроме того, оно совпадает не только с Днем флага США, но и с днем, когда Трамп вступает в свое девятое десятилетие.

Президент-миллиардер также подвергся критике за организацию мероприятия в то время, когда американские потребители все еще борются с экономическими последствиями войны с Ираном.

Среди тысяч людей, собравшихся в парке Эллипс перед Белым домом, чтобы посмотреть жестокое зрелище на гигантском экране, нашлись и защитники мероприятия.

«Думаю, в этом есть, возможно, немного эгоизма, но он – лидер, так что последнее слово за ним», – сказал агентству AFP 35-летний спортивный тренер из Вирджинии Найлз Райф.

50-летний ветеран Корпуса морской пехоты США Марк Тун сказал, что этот бой глубоко символичен и характерен для американской культуры.

По заявлению Белого дома, расходы на мероприятие в размере 60 миллионов долларов полностью покроет UFC.

Трамп, тесно связанный с этим видом спорта, чья молодая мужская аудитория отражает его собственный политический электорат, представил мероприятие UFC как уникальное зрелище.

«Это событие, которое вам действительно понравится», – сказал Трамп в мае, принимая нескольких бойцов в Овальном кабинете.

Празднование мирного соглашения с Ираном, казалось, было в самом разгаре: вице-президент США Джей Ди Вэнс, сыгравший ключевую роль в переговорах, обнял в толпе спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Трампа видели беседующим с главой Meta Марком Цукербергом, а присутствие главы Paramount и союзника Трампа Дэвида Эллисона отражало тот факт, что его медиаимперия получила эксклюзивные права на трансляцию мероприятия.

В то же время это зрелище отвлекло внимание от вопросов, касающихся здоровья Трампа в связи с его возрастом.

Трамп любит сравнивать свою мужскую энергию с энергией своего предшественника-демократа Джо Байдена, которому также исполнилось 80 лет во время пребывания на посту, но который был вынужден отказаться от борьбы за второй срок в Белом доме после провальных дебатов с республиканцем.

Однако у Трампа также был ряд проблем со здоровьем – от синяков на руках и проблем с венами на ногах до явной сонливости на совещаниях, хотя его врач утверждает, что глава государства находится в прекрасной форме.