Что делать, если книга пришла повреждённой при доставке из-за рубежа Книжный клуб Редакция PRESS 15 июня, 2026 11:24 Книжный клуб

Книга пришла повреждённой: главное правило

Главное правило: если книга пришла повреждённой, не забирайте посылку домой без фиксации дефектов. Критически важно зафиксировать состояние упаковки и товара прямо в пункте выдачи или при курьере, так как после подписания акта приёма без замечаний доказать вину службы доставки будет крайне сложно.

Ситуация, когда книга повреждена при доставке из-за рубежа, случается редко, но требует чётких действий. Международная логистика включает несколько этапов перегрузки, что повышает риски. Ваша задача — документально подтвердить, что повреждение произошло до момента передачи вам товара.

Итог: не подписывайте документы о получении без осмотра, если видите внешние дефекты коробки.

Повреждённая книга при доставке из-за рубежа пример повреждения для оформления претензии

Шаг 1 — Зафиксируйте повреждения на месте

Это самый важный этап. Если повреждённая посылка при доставке оказалась у вас в руках, действуйте по инструкции ниже. От качества доказательств зависит успех возврата денег.

Осмотрите упаковку до вскрытия

Если внешняя коробка помята, порвана или имеет следы влаги, не вскрывайте её дома. Попросите сотрудника пункта выдачи (ПВЗ) или курьера присутствовать при вскрытии. Согласно стандартам ISTA (International Safe Transit Association, 2025), целостность внешней тары является первичным индикатором условий перевозки.

Сделайте фото и видео

Вам нужно создать неопровержимую доказательную базу. Сфотографируйте:

Повреждённую упаковку снаружи со всех сторон.

Почтовую этикетку с трек-номером (чтобы привязать повреждение к конкретной посылке).

Саму книгу внутри упаковки (дефекты обложки, страниц, угла).

Чем больше деталей и ракурсов, тем проще будет решить вопрос.

Составьте акт о повреждении

Попросите сотрудника службы доставки составить официальный акт о повреждении груза. Без этого документа доказать вину логистической компании практически невозможно. Сохраните упаковку и коробку до полного решения вопроса — не выбрасывайте их.

Итог: акт и фото — ваши главные инструменты для защиты прав потребителя.

Пример оформления претензии на поврежденную книгу при доставке из-за рубежа

Шаг 2 — Свяжитесь с продавцом

Ответственность за сохранность товара до момента вручения несёт отправитель. Как только вы зафиксировали факт, напишите в поддержку магазина. Приложите фото, видео и номер заказа.

Варианты решения проблемы:

Полный возврат денег.

Замена книги на новую (если есть в наличии).

Частичная компенсация (если повреждение незначительно и вы готовы оставить книгу).

Совет покупателям: не затягивайте с обращением. Чем быстрее вы сообщите о проблеме, тем выше шансы на быстрое решение. Напишите в чат поддержки сразу после получения посылки.

В Azon Market мы ценим ваше время. Перейдите в каталог, чтобы выбрать новую книгу, пока мы решаем вопрос с возвратом.

Итог: продавец обязан решить проблему, так как товар был повреждён до передачи вам.

Шаг 3 — Если повреждение обнаружилось дома

Честно предупреждаем: если вы забрали посылку, подписали её без замечаний и обнаружили дефекты дома, шансы на возврат снижаются. Однако они не равны нулю.

Что делать:

Сделайте качественные фото повреждения сразу же. Срочно напишите продавцу, объяснив ситуацию. Оставьте честный отзыв об упаковке, чтобы магазин улучшил сервис.

Итог: действуйте быстро, даже если осмотр был пропущен в пункте выдачи.

Как оформить возврат в Azon Market

Для вашего удобства мы создали простую форму для таких случаев. В Azon Market для оформления возврата или жалобы на повреждение есть специальная форма.

Пожалуйста, перейдите по ссылке https://azon.market/?route=account/return/add и заполните бланк. Укажите причину возврата и прикрепите фотографии.

Итог: используйте официальную форму для ускорения процесса.

FAQ

Сколько времени есть на подачу претензии о повреждённой книге?

Обычно у вас есть от 3 до 14 дней с момента получения, в зависимости от правил площадки. Рекомендуем подавать претензию в первые 24 часа.

Что делать, если сотрудник ПВЗ отказывается составлять акт?

Требуйте письменный отказ или снимайте видео отказа. Затем обращайтесь напрямую к продавцу с этими доказательствами.

Вернут ли деньги, если я уже выбросил упаковку?

Это усложнит процесс, так как упаковка — главное доказательство условий доставки. Шансы есть, но решение будет приниматься дольше.

Кто несёт ответственность за повреждение — магазин или служба доставки?

Перед вами отвечает магазин. Магазин уже сам разбирается со службой доставки. Согласно Директиве ЕС о правах потребителей (2024), продавец несёт ответственность за товар до момента его получения покупателем.

Можно ли получить замену книги вместо возврата денег?

Да, это возможно, если книга есть в наличии. Укажите это пожелание в заявке на возврат.