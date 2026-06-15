«Человек-паук Йемена» сорвался в вулканический кратер. Его последние секунды увидел весь интернет (ВИДЕО)

В Йемене 30-летнего Аль-Кака ибн Антара знали как «Человека-паука Йемена». Его видео казались сценами из голливудского фильма: он забирался на опаснейшие скалы, цепляясь за камни одними пальцами, а под его ногами оставались десятки и сотни метров пустоты.

Но один из таких подъёмов стал последним.

В пятницу мужчина отправился покорять стены вулканического кратера Харда в провинции Дале на юге Йемена. Это место выглядит как декорация к фильму о затерянном мире: огромная каменная воронка с отвесными стенами, а на её дне находится горячее озеро с сернистой водой.

Аль-Кака начал подъём без страховки — как и всегда.

На десятисекундной записи, опубликованной спасателями, видно, как он медленно поднимается по почти вертикальной скале. Одной рукой он держится за выступ, второй ищет новую точку опоры.

И в один момент его рука срывается.



Estes foram os momentos finais do aventureiro Al-Qa'qa' Antar Al-Absi, o "Spider-Man do Iêmen", antes de cair na cratera do vulcão Haradha (Damt), no Iêmen.



Ele escalava a parede interna da cratera sem qualquer equipamento de segurança, como sempre fazia.



Escorregou, perdeu o… pic.twitter.com/EprKxFcM0G — Conservatism And Elegance (@ThayzzySmith) June 13, 2026

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Мужчина падает примерно со 120-метровой высоты прямо в кратер.

Спасательная операция продолжалась около четырёх часов. На место прибыли специальные группы и водолазы. Тело удалось обнаружить только на глубине около 30 метров под водой.

Спасатели назвали операцию чрезвычайно сложной: крутые скалы, опасный спуск и особенности самого вулканического кратера серьёзно осложнили поиски.

После трагедии власти вновь напомнили любителям экстремальных приключений простое правило, которое часто забывают те, кто пытается удивить интернет: одна ошибка на высоте не всегда даёт второй шанс.