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«Человек-паук Йемена» сорвался в вулканический кратер. Его последние секунды увидел весь интернет (ВИДЕО)

Редакция PRESS 15 июня, 2026 12:30

Всюду жизнь 0 комментариев

Он висел над пропастями голыми руками, карабкался по отвесным скалам без верёвок и собирал миллионы просмотров в социальных сетях.

В Йемене 30-летнего Аль-Кака ибн Антара знали как «Человека-паука Йемена». Его видео казались сценами из голливудского фильма: он забирался на опаснейшие скалы, цепляясь за камни одними пальцами, а под его ногами оставались десятки и сотни метров пустоты.

Но один из таких подъёмов стал последним.

В пятницу мужчина отправился покорять стены вулканического кратера Харда в провинции Дале на юге Йемена. Это место выглядит как декорация к фильму о затерянном мире: огромная каменная воронка с отвесными стенами, а на её дне находится горячее озеро с сернистой водой.

Аль-Кака начал подъём без страховки — как и всегда.

На десятисекундной записи, опубликованной спасателями, видно, как он медленно поднимается по почти вертикальной скале. Одной рукой он держится за выступ, второй ищет новую точку опоры.

И в один момент его рука срывается.

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Мужчина падает примерно со 120-метровой высоты прямо в кратер.

Спасательная операция продолжалась около четырёх часов. На место прибыли специальные группы и водолазы. Тело удалось обнаружить только на глубине около 30 метров под водой.

Спасатели назвали операцию чрезвычайно сложной: крутые скалы, опасный спуск и особенности самого вулканического кратера серьёзно осложнили поиски.

После трагедии власти вновь напомнили любителям экстремальных приключений простое правило, которое часто забывают те, кто пытается удивить интернет: одна ошибка на высоте не всегда даёт второй шанс.

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