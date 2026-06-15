Изъятие ребенка должно быть крайней мерой: Кулбергс дал поручения министерствам

Министр юстиции Эдвард Смилтенс на прошлой неделе встретился с омбудсменом Кариной Палковой, чтобы обсудить доклад омбудсмена о необходимости пересмотра институциональной системы сиротских судов.

В Минюсте сообщили, что сиротские суды ежегодно изымают у родителей более 1000 детей. В 2024 году у родителей были изъяты 1439 детей, а в 2025 году - 1176 детей. Под опекой вне семьи ежегодно находятся более 5000 детей.

Смилтенс отметил, что, хотя в обществе ведется много дискуссий о демографической ситуации и о том, как повысить рождаемость, количество детей, изъятых из семей, свидетельствует о существенных проблемах в системе защиты прав детей.

"Это заставляет задаться вопросом, какую поддержку получали семьи до изъятия ребенка из семьи, как выявляются семьи из группы риска и как обеспечиваются наилучшие интересы ребенка в кризисных ситуациях. Изъятие ребенка из семьи должно быть крайней мерой после того как все щадящие альтернативы были испробованы и не сработали", - отметил Смилтенс.

В Минюсте пояснили, что в случаях, когда не оказывается своевременная и целенаправленная поддержка семьям из групп риска, больше всего страдает ребенок. Любой травмирующий опыт может иметь далеко идущие последствия, вызывая трудности в учебе, поведении и другие проблемы, в результате чего ограничиваются возможности ребенка жить полноценной жизнью и успешно интегрироваться в общество.

В министерстве также отметили, что не оказанная на ранней стадии поддержка приводит к затяжным проблемам, когда у государства уже не остается другого выбора, кроме как вмешаться, когда такие дети становятся клиентами системы здравоохранения, социального обеспечения или уголовного правосудия. Поэтому необходимо совершенствовать систему защиты прав детей, создав модель, в которой потребности и интересы ребенка являются приоритетом не только на бумаге, но и в реальности.

Как сообщалось, омбудсмен Палкова призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая для этого две потенциальные модели - разделение функций сиротского суда между муниципальной социальной службой и судом или между судом и централизованным Центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях.

Омбудсмен призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря этого года и внедрить ее до 1 января 2028 года.

В свою очередь, к Сейму омбудсмен обратилась с просьбой обеспечить парламентский надзор за совершенствованием системы защиты прав детей и за разработкой и внедрением новой институциональной модели.

В Бюро омбудсмена отмечают, что в работе сиротских судов существует различная практика в разных самоуправлениях, слабый контроль и серьезные нарушения, начиная от недостаточного выслушивания мнения детей до необоснованного разлучения детей с семьями.

Глава Латвийской ассоциации работников сиротских судов (ЛАРСС) Тайга Зиемеле, ознакомившись с докладом омбудсмена о необходимости пересмотра нынешней институциональной модели сиротских судов и продолжая его оценку, отметила несколько существенных противоречий и недостаточно обоснованных выводов.

Она подчеркнула, что систему защиты прав детей нельзя оценивать, анализируя лишь один ее этап. Реформы должны основываться на объективных данных, полноценном анализе и понимании работы всей системы, а не на предположении, что главной причиной проблем являются сиротские суды, заявила Зиемеле.

По мнению ЛАРСС, в докладе в ряде случаев сложные и длительные процессы объясняются в основном работой сиротских судов без достаточной оценки потенциала других вовлеченных учреждений, доступности ресурсов и ограничений, создаваемых нормативным регулированием.

В то же время ЛАРСС согласна, что система защиты прав детей нуждается в улучшениях. Сиротские суды, как и другие вовлеченные в систему учреждения, сталкиваются с нехваткой специалистов, высокой интенсивностью работы и растущей сложностью дел. Необходимо укрепление единых стандартов качества, совершенствование профессиональной компетенции и более эффективное межведомственное сотрудничество.