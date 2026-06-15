Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 15. Июня Завтра: Banuta, Vilija, Vits, Zermena
Доступность

Изъятие ребенка должно быть крайней мерой: Кулбергс дал поручения министерствам

Редакция PRESS 15 июня, 2026 12:32

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству благосостояния и Министерству юстиции до 1 октября разработать предложения новой модели по защите прав детей, сообщили агентству ЛЕТА в Минюсте.

Министр юстиции Эдвард Смилтенс на прошлой неделе встретился с омбудсменом Кариной Палковой, чтобы обсудить доклад омбудсмена о необходимости пересмотра институциональной системы сиротских судов.

В Минюсте сообщили, что сиротские суды ежегодно изымают у родителей более 1000 детей. В 2024 году у родителей были изъяты 1439 детей, а в 2025 году - 1176 детей. Под опекой вне семьи ежегодно находятся более 5000 детей.

Смилтенс отметил, что, хотя в обществе ведется много дискуссий о демографической ситуации и о том, как повысить рождаемость, количество детей, изъятых из семей, свидетельствует о существенных проблемах в системе защиты прав детей.

"Это заставляет задаться вопросом, какую поддержку получали семьи до изъятия ребенка из семьи, как выявляются семьи из группы риска и как обеспечиваются наилучшие интересы ребенка в кризисных ситуациях. Изъятие ребенка из семьи должно быть крайней мерой после того как все щадящие альтернативы были испробованы и не сработали", - отметил Смилтенс.

В Минюсте пояснили, что в случаях, когда не оказывается своевременная и целенаправленная поддержка семьям из групп риска, больше всего страдает ребенок. Любой травмирующий опыт может иметь далеко идущие последствия, вызывая трудности в учебе, поведении и другие проблемы, в результате чего ограничиваются возможности ребенка жить полноценной жизнью и успешно интегрироваться в общество.

В министерстве также отметили, что не оказанная на ранней стадии поддержка приводит к затяжным проблемам, когда у государства уже не остается другого выбора, кроме как вмешаться, когда такие дети становятся клиентами системы здравоохранения, социального обеспечения или уголовного правосудия. Поэтому необходимо совершенствовать систему защиты прав детей, создав модель, в которой потребности и интересы ребенка являются приоритетом не только на бумаге, но и в реальности.

Как сообщалось, омбудсмен Палкова призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая для этого две потенциальные модели - разделение функций сиротского суда между муниципальной социальной службой и судом или между судом и централизованным Центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях.

Омбудсмен призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря этого года и внедрить ее до 1 января 2028 года.

В свою очередь, к Сейму омбудсмен обратилась с просьбой обеспечить парламентский надзор за совершенствованием системы защиты прав детей и за разработкой и внедрением новой институциональной модели.

В Бюро омбудсмена отмечают, что в работе сиротских судов существует различная практика в разных самоуправлениях, слабый контроль и серьезные нарушения, начиная от недостаточного выслушивания мнения детей до необоснованного разлучения детей с семьями.

Глава Латвийской ассоциации работников сиротских судов (ЛАРСС) Тайга Зиемеле, ознакомившись с докладом омбудсмена о необходимости пересмотра нынешней институциональной модели сиротских судов и продолжая его оценку, отметила несколько существенных противоречий и недостаточно обоснованных выводов.

Она подчеркнула, что систему защиты прав детей нельзя оценивать, анализируя лишь один ее этап. Реформы должны основываться на объективных данных, полноценном анализе и понимании работы всей системы, а не на предположении, что главной причиной проблем являются сиротские суды, заявила Зиемеле.

По мнению ЛАРСС, в докладе в ряде случаев сложные и длительные процессы объясняются в основном работой сиротских судов без достаточной оценки потенциала других вовлеченных учреждений, доступности ресурсов и ограничений, создаваемых нормативным регулированием.

В то же время ЛАРСС согласна, что система защиты прав детей нуждается в улучшениях. Сиротские суды, как и другие вовлеченные в систему учреждения, сталкиваются с нехваткой специалистов, высокой интенсивностью работы и растущей сложностью дел. Необходимо укрепление единых стандартов качества, совершенствование профессиональной компетенции и более эффективное межведомственное сотрудничество.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Высшее» школьное образование теперь не для всех: как попасть в 10-11-12-й классы
Эксклюзив

«Высшее» школьное образование теперь не для всех: как попасть в 10-11-12-й классы

Пустая Юрмала в разгар сезона: отдыхающих отпугнули цены на въезд? ВИДЕО
Важно

Пустая Юрмала в разгар сезона: отдыхающих отпугнули цены на въезд? ВИДЕО (2)

Без единого выстрела: как Китай уже победил Европу
Важно

Без единого выстрела: как Китай уже победил Европу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вулкан устроил выброс — а потом сам начал убирать за собой

Наука 15:16

Наука 0 комментариев

Учёные нашли у одного из самых громких извержений последних лет неожиданную сторону. Оказалось, вулкан может не только выбрасывать в атмосферу грязь, пепел и газы, но и частично запускать процесс их уничтожения.

Учёные нашли у одного из самых громких извержений последних лет неожиданную сторону. Оказалось, вулкан может не только выбрасывать в атмосферу грязь, пепел и газы, но и частично запускать процесс их уничтожения.

Читать
Загрузка

«Это провал управления»: Чекушин о новых фактах вокруг закрытия мясного павильона

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) считает, что ответственный за закрытие мясного павильона на Рижском рынке - должен уйти в отставку. Потому что вскрылась информация, которая меняет ситуацию и делают эту историю ещё более скандальной.

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) считает, что ответственный за закрытие мясного павильона на Рижском рынке - должен уйти в отставку. Потому что вскрылась информация, которая меняет ситуацию и делают эту историю ещё более скандальной.

Читать

Во вторник в Латвии сохраниться дождливая погода

Новости Латвии 14:46

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии также ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии также ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Под Резекне, кажется, нашли фрагменты сбитого дрона

Новости Латвии 14:34

Новости Латвии 0 комментариев

В минувшее воскресенье были обнаружены «фрагменты предметов», которые, возможно, связаны с дроном, сбитым истребителями НАТО 8 июня в Резекненском крае.

В минувшее воскресенье были обнаружены «фрагменты предметов», которые, возможно, связаны с дроном, сбитым истребителями НАТО 8 июня в Резекненском крае.

Читать

Начат сбор подписей за возвращение в 1-ую Рижскую больницу круглосуточной неотложки

Важно 14:26

Важно 0 комментариев

На платформе ManaBalss.lv появилась инициатива о восстановлении круглосуточного пункта неотложной помощи в 1-й Рижской больнице. Ее автор, медик Службы неотложной медицинской помощи Рафаэлс Циекурс, считает, что это поможет разгрузить приемные отделения Клинической университетской больницы имени Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы.

На платформе ManaBalss.lv появилась инициатива о восстановлении круглосуточного пункта неотложной помощи в 1-й Рижской больнице. Ее автор, медик Службы неотложной медицинской помощи Рафаэлс Циекурс, считает, что это поможет разгрузить приемные отделения Клинической университетской больницы имени Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Читать

Трамп грозит ввести 100‑процентную пошлину на французское вино и шампанское из‑за цифрового налога

Мир 14:16

Мир 0 комментариев

Вашингтон и Париж вновь оказываются по разные стороны баррикад: президент США раскручивает торговый конфликт, протестуя против цифрового налога Франции перед саммитом G7, пишет "Евроньюз".

Вашингтон и Париж вновь оказываются по разные стороны баррикад: президент США раскручивает торговый конфликт, протестуя против цифрового налога Франции перед саммитом G7, пишет "Евроньюз".

Читать

Через пол-Европы за 10 евро: запускают поезд длиной в 18 часов

Всюду жизнь 14:10

Всюду жизнь 0 комментариев

В Европе запускают маршрут для тех, кто считает обычную поездку на поезде слишком скучной.

В Европе запускают маршрут для тех, кто считает обычную поездку на поезде слишком скучной.

Читать