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В Риге можно будет бесплатно сдать старую технику. Где?

Редакция PRESS 15 июня, 2026 12:49

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С 16 по 30 июня жители Риги и Пририжья смогут бесплатно избавиться от ненужной бытовой техники и электроники в рамках экологической акции «Kas nedrošs, to neglabā!» («Что небезопасно, то не храни!»).

Приём отходов будет осуществляться каждый будний день с 9:00 до 18:00 на сортировочной площадке SIA “3R” по адресу: Рига, Атласа улица, 4.

Сдать можно абсолютно всё: от старых мобильных телефонов, зарядок и кабелей до крупных приборов — холодильников, плит, стиральных машин и микроволновок.

По данным опроса, проведённого Norstat, 41% жителей Латвии до сих пор хранят дома ненужную электротехнику. Эксперты предупреждают: особенно опасны устройства старше 15 лет и техника с литий-ионными батареями (электросамокаты, пауэрбанки, телефоны). Они могут стать причиной пожара из-за короткого замыкания или самовозгорания.

«Электроприборы, которыми больше не пользуются, не стоит годами хранить дома. Особенно если они старые, повреждённые или оснащены литиевыми батареями. Такие вещи создают реальную угрозу безопасности и окружающей среде», — подчеркнул Улдис Скребс, член правления AS “AJ Power Recycling”.

Акцию организует компания AJ Power Recycling совместно с SIA “3R” и страховщиком BALTA.

Подробная информация и список пунктов приёма: www.ajpower.lv

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