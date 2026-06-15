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«Челюсти-2» у пляжей. Что случилось с акулами?

Редакция PRESS 15 июня, 2026 13:40

Животные 0 комментариев

В Австралии снова открыли один из популярных пляжей Сиднея после нападения акулы. Но эта история страшна не только сама по себе.

Она стала последней в серии нападений, из-за которой австралийское лето всё больше напоминает сюжет фильма, где спасатели смотрят не только на волны, но и в небо.

35-летняя женщина плавала у пляжа Куджи примерно в 30 метрах от берега, когда на неё напала акула длиной около трёх-четырёх метров. Она получила тяжёлые травмы рук и левой ноги, но выжила и находится в больнице в стабильном состоянии.

Пляж закрыли, а затем снова открыли. Теперь там дежурят спасатели на гидроциклах, а сверху воду проверяет дрон для обнаружения акул.

Но Куджи — не первый тревожный эпизод.

Неделей раньше у берегов Западной Австралии погиб мужчина, на которого напала акула во время рыбалки у острова Майклмас. В мае 39-летний мужчина погиб после нападения акулы на Большом Барьерном рифе. Ещё раньше 38-летнего мужчину смертельно ранила акула возле острова Роттнест, недалеко от Перта.

И теперь в Австралии снова спорят, что делать дальше.

Одни требуют жёстких мер против акул. Другие говорят, что океан нельзя превратить в бассейн с гарантией безопасности, а вместо охоты нужны дроны, наблюдение и предупреждения для купающихся.

Есть и ещё одна деталь. По данным австралийской базы нападений акул, за последнее десятилетие в стране фиксировали в среднем около 29 таких случаев в год. В 2000-е средний показатель был примерно 16.

Статистика всё ещё говорит, что нападения редки.

Но когда женщина оказывается укушенной всего в 30 метрах от берега, а пляж снова открывают под присмотром дронов и гидроциклов, это звучит уже не как сухая статистика.

Это звучит как напоминание: у океана свои правила. 

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