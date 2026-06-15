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Через пол-Европы за 10 евро: запускают поезд длиной в 18 часов

Редакция PRESS 15 июня, 2026 14:10

Всюду жизнь 0 комментариев

В Европе запускают маршрут для тех, кто считает обычную поездку на поезде слишком скучной.

С 25 июня чешская компания Leo Express начнёт возить пассажиров по одному из самых длинных прямых железнодорожных маршрутов в Европе. Поезд соединит польский Перемышль у границы с Украиной и немецкий Франкфурт.

Длина маршрута — более 1300 километров. В пути поезд будет проходить через Польшу, Чехию и Германию, а среди остановок заявлены Краков, Острава, Прага, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт.

Если ехать от начала до конца, путешествие займёт до 18 с половиной часов. Из Перемышля поезд будет отправляться в 13:31 и прибывать в аэропорт Франкфурта на следующее утро в 7:53. Обратно он выйдет из Франкфурта в 8:27 и доедет до Перемышля уже ночью, в 2:23.

Самая неожиданная деталь — цена. Билеты обещают от 10 евро.

За эти деньги пассажир получает не просто поездку, а почти маленький сериал на колёсах: польские города, чешские пейзажи, Прага, Саксония, Германия и финиш у одного из крупнейших аэропортов Европы.

В поезде обещают Wi-Fi, розетки, кондиционер, напитки и разные классы мест, от эконома до бизнеса.

Для одних это будет дешёвый способ добраться до Франкфурта. Для других — прямой путь почти к украинской границе. А для третьих просто редкий шанс сесть в поезд утром или днём и через полсуток обнаружить, что за окном сменилась половина Европы.

Иногда самый длинный маршрут оказывается не самым дорогим.

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