Полоса полного затмения шириной около 200 километров протянется от района Ла-Коруньи на северо-западе страны до Майорки. В некоторых местах Луна полностью закроет Солнце почти на две минуты. Последний раз полное солнечное затмение можно было наблюдать на территории Испании более века назад.
По оценкам властей, в полосу затмения могут отправиться до 6 миллионов человек. Специально из-за небесного шоу в Испанию приехали около 460 тысяч туристов, в том числе из США, Канады и Японии. Более 300 тысяч собираются искать лучшие точки наблюдения в небольших городах и сельской местности.
Подготовка приобрела почти фестивальный масштаб. Во многих оптиках и аптеках закончились специальные очки для наблюдения за Солнцем, а Iberia организовала отдельный рейс, пассажиры которого смогут смотреть затмение с высоты около 10 тысяч метров.
Есть и менее романтическая сторона ажиотажа. Власти готовятся примерно к 1,5 миллиона дополнительных поездок на автомобилях и выводят на дежурство более 24 тысяч полицейских. Ситуацию осложняет жара до 40 градусов и высокая опасность природных пожаров.
А охотники за затмениями тем временем изучают прогнозы облачности и готовы в последний момент менять маршрут. Для некоторых из них план предельно прост: найти открытое поле с чистым горизонтом, устроиться там с утра и ждать вечера ради тех самых двух минут.
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