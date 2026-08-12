По оценкам властей, в полосу затмения могут отправиться до 6 миллионов человек. Специально из-за небесного шоу в Испанию приехали около 460 тысяч туристов, в том числе из США, Канады и Японии. Более 300 тысяч собираются искать лучшие точки наблюдения в небольших городах и сельской местности.

Подготовка приобрела почти фестивальный масштаб. Во многих оптиках и аптеках закончились специальные очки для наблюдения за Солнцем, а Iberia организовала отдельный рейс, пассажиры которого смогут смотреть затмение с высоты около 10 тысяч метров.