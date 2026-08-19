Хотя путешествия для многих людей — главное удовольствие в жизни, они часто идут рука об руку со стрессом: от сборов чемодана до проблем с техникой.
Согласно новым данным компании Global Rescue, одного из ведущих операторов услуг по управлению туристическими рисками и реагированию на кризисы, самой распространённой ошибкой путешественников по-прежнему остаётся излишний багаж.
В своём последнем опросе Traveller Sentiment and Safety survey (источник на английском языке) компания выяснила, что всё больше людей считают избыточный багаж своей главной ошибкой по сравнению с прежними годами.
Так, 38 % опытных международных путешественников называют её своей худшей ошибкой — против 32 % в 2025 году и 35 % в 2024 и 2023 годах.
Тем не менее проблема уже не столь остра, как до пандемии COVID-19. В феврале 2020 года ошеломляющие 74 % путешественников называли избыточный багаж своей главной бедой.
Однако она никуда не делась, пусть теперь от неё страдает меньше людей.
«Переполненный чемодан — самая устойчиво повторяющаяся и при этом легко предотвращаемая ошибка, которую мы наблюдаем из года в год», — говорит гендиректор The Global Rescue Companies Дэн Ричардс.
«Это привычка, которая добавляет стресс, тяжесть и лишнюю сложность на каждом этапе поездки, тогда как настоящая цель путешествий — свобода, гибкость и новые открытия».
Помимо того, что это утомительно, привычка брать лишнее может оказаться и опасной.
«Тяжёлый багаж усиливает усталость, ухудшает координацию и повышает риск падений, растяжений спины и других ортопедических травм, когда человек передвигается по аэропортам, круизным терминалам, мощёным улицам или горным тропам», — поясняет Ричардс.
Он может стать серьёзной проблемой и в нештатных ситуациях в поездке — например при эвакуации из-за лесных пожаров, массовых беспорядков или урагана.
«Путешественники, обременённые большими или многочисленными сумками, передвигаются медленнее, быстрее устают и в итоге могут быть вынуждены бросить багаж. В кризисной ситуации способность быстро двигаться бывает не менее важна, чем то, что вы взяли с собой», — добавляет он.
Дело не только в лишнем багаже
В путешествии многое может пойти не так — и время от времени так и происходит.
19 % опрошенных сказали, что наибольшие проблемы во время международных поездок им доставили слишком короткие стыковки между рейсами.
Ещё 10 % пожалели, что составили чрезмерно плотный маршрут без запаса времени, а 8 % сожалели, что отправились в путь, не скачав офлайн-карты и электронные подтверждения бронирований.
Ещё 8 % признались, что попали на грабительский курс обмена валюты в киосках в аэропорту вместо того, чтобы подготовиться заранее.
Полезные лайфхаки для путешествий
Помимо типичных ошибок, участники опроса поделились и своими любимыми лайфхаками, которые помогают сделать поездку максимально гладкой.
На первом месте — сугубо современное решение: размещать смарт-метки в сдаваемом багаже. Этот приём используют 31 % респондентов, а 16 % обязательно отправляют себе на электронную почту цифровые копии паспорта и других удостоверяющих личность документов.
Сборы чемодана могут превратиться в настоящий кошмар, но бывалые путешественники нашли решения и для этой задачи.
10 % пользуются компрессионными органайзерами для багажа, ещё 10 % предпочитают скручивать одежду в рулоны, а не складывать её.
9 % берут с собой многопортовое сетевое зарядное устройство, чтобы экономить место, 7 % проносят через контроль в аэропорту пустую многоразовую бутылку для воды, экономя деньги и пластик, а 6 % заранее загружают развлекательный контент на свои устройства перед поездкой.
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