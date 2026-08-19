Так, 38 % опытных международных путешественников называют её своей худшей ошибкой — против 32 % в 2025 году и 35 % в 2024 и 2023 годах.

Тем не менее проблема уже не столь остра, как до пандемии COVID-19. В феврале 2020 года ошеломляющие 74 % путешественников называли избыточный багаж своей главной бедой.

Однако она никуда не делась, пусть теперь от неё страдает меньше людей.