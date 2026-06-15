Зеленский призвал G7 ответить на российские удары по Украине

Он призвал усилить давление на Россию и расширить помощь Киеву по ПВО. Прежде всего Украине необходима помощь по защите от баллистических ракет, написал далее Зеленский и поблагодарил всех, кто помогает его стране в обороне от российской полномасштабной военной агрессии.

Зеленский: РФ атаковала Украину 70 ракетами и 611 БПЛА

Украинский президент также сообщил, что минувшей ночью только по Киеву россияне ударили более чем 60 ракетами. "Всего по Украине было выпущено 70 ракет и 611 дронов. По состоянию на данный момент известно о 28 раненых и четырех погибших в столице", - сообщил он. Удар по Киево-Печерской лавре Зеленский назвал "одним из крупнейших российских преступлений против христианской культуры".

По данным Зеленского, российские силы также ударили по Харькову, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Николаевской областям. В частности, в Харькове россияне нанесли повторный удар по предприятию, на котором шли спасательные работы после первого обстрела. Пять спасателей погибли, еще девять человек были ранены. В Днепре РФ атаковала территории железнодорожной станции, колледжа и предприятий, указал далее украинский лидер. "Так Россия показывает миру свои намерения вести войнудальше", - добавил он.

ГСЧС: Пять погибших в Киеве

Позже ГСЧС Украины заявила о росте числа погибших в Киеве до пяти. Еще 34 человека пострадали, в том числе два ребенка, написала служба в Telegram.

"Спасатели ликвидировали пожары на территории Киево-Печерской лавры площадью около 800 кв. м и Художественного арсенала площадью 1000 кв. м, возникшие из-за российских ударов по столице. Пока ликвидация последствий продолжается еще на трех локациях, где россияне поразили объекты гражданской и жилищной инфраструктуры города", - указала ГСЧС. Она также опубликовала фотографии последствий российской атаки.

Воздушные силы о нехватке средств против баллистики

В свою очередь Воздушные силы ВСУ заявили, что удары по Украине 15 июня были аналогичны атаке 2 июня, но вместо крылатых ракет "Калибр" Россия применила "Искандер-К". По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, все российские крылатые ракеты Х-101 и "Искандер-К" были сбиты. Из 34 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400 украинские войска уничтожили 15. В эфире украинского телемарафона Игнат назвал этот результат высоким для такого типа атаки.

Кроме того, ВСУ сбили 5 ракет "Циркон", что стало одним из лучших результатов по этому типу. Из 611 российских беспилотников удалось сбить и перехватить 582. По словам Игната, главной проблемой украинской воздушной обороны остается нехватка средств для уничтожения баллистики, которую способна сбивать американская система Patriot.