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Пустая Юрмала в разгар сезона: отдыхающих отпугнули цены на въезд? ВИДЕО (2)

Редакция PRESS 15 июня, 2026 12:00

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LETA

В разгар летнего сезона Юрмала неожиданно оказалась непривычно пустой. Видео, снятое в четверг вечером около 21:00, вызвало активное обсуждение в соцсетях: на улицах курорта практически нет людей, несмотря на теплую погоду и начало туристического сезона.

Автор публикации иронично предположил, что плату за въезд в город следует повысить еще больше — до 10 евро, чтобы в Юрмалу не могли попасть даже местные предприниматели.

В комментариях многие пользователи связали снижение числа отдыхающих с подорожанием въезда в курортный город. По их мнению, все больше рижан предпочитают проводить время на бесплатных пляжах столицы — в Вецаки, на Кипсале, Луцавсале и других популярных местах отдыха.

Люди также писали, что многие предпочитают теперь курорты Литвы.

"В литовских Клайпеде, Паланге, куда ни посмотришь, полно людей, все рестораны и пабы переполнены! Латвия, как обычно, выделяется своей глупостью и космическими ценами на всё", - писали люди.

Часть комментаторов также отметила, что помимо платы за въезд посетителей отпугивают высокие цены в кафе и ресторанах. В результате даже в будний летний вечер улицы Юрмалы выглядят гораздо менее оживленными, чем в предыдущие годы.

Впрочем, окончательные выводы о посещаемости курорта делать пока рано. Традиционно основной поток отдыхающих приезжает в выходные дни и во время крупных мероприятий.

 

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Комментарии (2)
Комментарии (2)

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