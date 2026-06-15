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Так я могла немного заработать: латышская актриса — о подработке уборщицей

Редакция PRESS 15 июня, 2026 12:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Кристине Белицка, некоторое время проработавшая уборщицей, признает, что этот опыт пригодится ей и в актерской карьере, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Недавно сообщалось, что актриса переключилась на уборку помещений, но теперь эта забота отошла на второй план.

«До сих пор я ничего об этом не знала, но мне всегда нравились безумные идеи», — признается Кристине.

«Да, бывали случаи, когда хозяева домов, которые я убирала, узнавали во мне актрису. В любом случае, таким образом я могла немного заработать. Кроме того, любой опыт полезен мне в актерской профессии, от которой я не собираюсь отказываться», — подчеркивает Кристине .

В настоящее время она вернулась к своей профессии и готовится к новому выступлению в театрально-музыкальном пространстве OratoriO .

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