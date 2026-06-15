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По просьбе рижан: в городе начинается масштабная перестройка тротуаров

© LETA 15 июня, 2026 12:12

Новости Латвии 0 комментариев

Более чем в 70 местах по всей Риге по просьбе жителей будет снижена высота бордюров тротуаров для более удобного пересечения проезжей части, сообщили в Рижской думе.

В ходе публичного опроса, состоявшегося в мае, жители подали предложения о понижении бордюров пешеходных тротуаров в наиболее оживленных местах пересечения улиц.

Самоуправление получило предложения о понижении бордюров более чем в 130 местах. Из них в список работ включены 72 адреса, за исключением тех, которые не находятся на принадлежащих самоуправлению земельных участках, а также тех, где в ближайшее время предусмотрена реконструкция покрытия или работы уже запланированы.

В стандартных ситуациях бордюры тротуаров будут реконструированы таким образом, чтобы ширина снижения составляла не менее двух метров. В конкретных местах решение может отличаться в зависимости от ширины тротуара и конфигурации улицы.

В апреле и мае работы по понижению бордюров уже проведены более чем в 90 местах на улицах Кипсалас, Ростокас, Тадайкю, Маза Нометню, Парслас, Атпутас, Катлакална, Смильга, Биешу, Малу и других.

В среднем за месяц проводится реконструкция примерно 400 метров бордюров пешеходных тротуаров. Работы будут продолжаться весь строительный сезон до ноября.

В 2025 году бордюры тротуаров были понижены на общем протяжении более 1520 м, работы проведены более чем по 70 адресам.

Самоуправление призывает жителей информировать об опасных для передвижения и пересечения пешеходами местах на принадлежащих самоуправлению территориях по единому круглосуточному информационному телефону Рижского самоуправления 1201 или письмом на электронную почту 1201@riga.lv.

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