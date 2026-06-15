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Что закончится раньше: война или Путин?

Редакция PRESS 15 июня, 2026 11:47

Мир 0 комментариев

Война президента России Владимира Путина против Украины длится уже дольше, чем Первая мировая война, но не показывает признаков завершения. В аналитической статье The Times эксперты все чаще задаются вопросом: что закончится раньше — война или политическая эпоха Путина? Об этом пишет nra.lv.

Журналисты напоминают, что в феврале 2022 года Кремль планировал взять Киев за 3 дня, но спустя более чем четыре года российское вторжение превратилось в затяжную и чрезвычайно дорогостоящую войну.

Согласно информации, предоставленной независимыми российскими журналистами и западными разведывательными агентствами, потери российской армии могут составлять от 225 000 до 500 000 человек. Однако сам Кремль не раскрывает точную цифру потерь.

«Путин, бывший офицер КГБ, выросший под влиянием рассказов о героических подвигах советской армии, предпочитает игнорировать подобные ужасы», — отмечалось в издании.

Журналисты добавляют, что Путин демонстрирует уверенность в победе и отвергает идеи компромисса. Например, он отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече для обсуждения прекращения войны.

«Он очень терпелив. Он верит в победу», — сообщил изданию источник, близкий к Кремлю.

В то же время Украина продолжает усиливать давление на Россию. В последние месяцы украинские беспилотники и ракеты большой дальности все чаще наносят удары по военным объектам и стратегической инфраструктуре в глубине российской территории. По данным издания, Киев активно наращивает производство ракет, что позволяет ему снизить зависимость от поставок западных союзников.

Между тем, признаки усталости от войны все чаще проявляются и в самой России. Журналисты отмечают, что Кремль пытается сохранить видимость нормальности, особенно в Москве, но настроение населения постепенно меняется. Все больше россиян признают, что устали от войны, даже если не готовы открыто критиковать власти.

В то же время аналитики не видят признаков скорого краха путинского режима. Согласно исследованию аналитического центра NEST, российская экономика адаптировалась к санкциям и военным расходам, а силы безопасности сохраняют полный контроль над ситуацией в стране.

Поэтому надежда на то, что экономические трудности заставят Путина прекратить войну, кажется призрачной. Хотя экономика страдает, нет реальных признаков того, что она скоро рухнет. Также нет признаков того, что Путин уязвим для народного восстания или дворцового переворота, отмечается в издании со ссылкой на отчет NEST.

Авторы статьи также отмечают еще одну проблему для Кремля: растущее влияние ультранационалистов, которые считают Путина недостаточно жестким и требуют дальнейшей эскалации войны.

Бывший российский олигарх и нынешний противник Путина Михаил Ходорковский считает, что серьезные перемены в России могут начаться только после его ухода с поста. Однако эксперты в настоящее время не видят ни предпосылок для смены власти в России, ни признаков скорого окончания войны. Поэтому вопрос о том, что закончится раньше — война или эпоха Путина — остается открытым.

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