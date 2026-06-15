Открыли коробку — минус 50%? Сколько должны стоить б/у товары

Автор рассказала, что увидела объявление о продаже распакованного и якобы неиспользованного товара за 210 евро, тогда как новый аналог в магазине стоит 212 евро.
"Что это за латвийская мода продавать подержанные вещи за 80-90% от первоначальной цены? Только что обнаружила, продаваемую за 210 евро вещь б/у, которая новая стоит 212 евро, и при этом она без упаковки, но якобы «неиспользованная» (кто знает)", - пишет Lakija.
kas tā par latviešu modi pārdot lietotas lietas par 80-90% no oriģinālās cenas— Lakija (@lakidzha) June 14, 2026
tikko pat pamanīju par 210€ pārdodam kaut ko, kas maksā 212€ jauns nu un, ka atpakots un “nelietots” (kas zina)
"Если товар без упаковки, но не использовался, почему его следует продавать дешевле? Взглянув на товар, можно определить, действительно ли он не использовался", - возразили в комментариях.
Однако автор публикации объясняет, что при покупке с рук у покупателя практически нет причин выбирать частное объявление. Она отметила, что в магазине за те же деньги можно получить новый товар с доставкой, гарантией и возможностью вернуть покупку, тогда как при покупке с рук приходится самостоятельно ехать за вещью, рассчитываться наличными и брать на себя все риски.
Многие пользователи поддержали мнение автора. В комментариях отмечалось, что после вскрытия упаковки и потери гарантии стоимость товара должна существенно снижаться. Некоторые участники дискуссии высказали мнение, что цена открытой вещи без упаковки не должна превышать 50% от первоначальной стоимости.
Другие комментаторы, однако, возразили, что окончательную цену всегда определяет рынок: если товар продаётся по заявленной стоимости, значит, на него находится покупатель.