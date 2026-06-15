Открыли коробку — минус 50%? Сколько должны стоить б/у товары

Автор рассказала, что увидела объявление о продаже распакованного и якобы неиспользованного товара за 210 евро, тогда как новый аналог в магазине стоит 212 евро.

"Что это за латвийская мода продавать подержанные вещи за 80-90% от первоначальной цены? Только что обнаружила, продаваемую за 210 евро вещь б/у, которая новая стоит 212 евро, и при этом она без упаковки, но якобы «неиспользованная» (кто знает)", - пишет Lakija.

kas tā par latviešu modi pārdot lietotas lietas par 80-90% no oriģinālās cenas



tikko pat pamanīju par 210€ pārdodam kaut ko, kas maksā 212€ jauns nu un, ka atpakots un “nelietots” (kas zina) — Lakija (@lakidzha) June 14, 2026

"Если товар без упаковки, но не использовался, почему его следует продавать дешевле? Взглянув на товар, можно определить, действительно ли он не использовался", - возразили в комментариях.

Однако автор публикации объясняет, что при покупке с рук у покупателя практически нет причин выбирать частное объявление. Она отметила, что в магазине за те же деньги можно получить новый товар с доставкой, гарантией и возможностью вернуть покупку, тогда как при покупке с рук приходится самостоятельно ехать за вещью, рассчитываться наличными и брать на себя все риски.

Многие пользователи поддержали мнение автора. В комментариях отмечалось, что после вскрытия упаковки и потери гарантии стоимость товара должна существенно снижаться. Некоторые участники дискуссии высказали мнение, что цена открытой вещи без упаковки не должна превышать 50% от первоначальной стоимости.

Другие комментаторы, однако, возразили, что окончательную цену всегда определяет рынок: если товар продаётся по заявленной стоимости, значит, на него находится покупатель.