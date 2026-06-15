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Открыли коробку — минус 50%? Сколько должны стоить б/у товары

Редакция PRESS 15 июня, 2026 13:25

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LETA

В латвийском сегменте соцсетей разгорелась дискуссия о ценах на подержанные вещи. Поводом стали публикации пользователя X, которая обратила внимание на объявления, где бывшие в употреблении товары продаются почти по цене новых.

Автор рассказала, что увидела объявление о продаже распакованного и якобы неиспользованного товара за 210 евро, тогда как новый аналог в магазине стоит 212 евро.

"Что это за латвийская мода продавать подержанные вещи за 80-90% от первоначальной цены? Только что обнаружила, продаваемую за 210 евро вещь б/у, которая новая стоит 212 евро, и при этом она без упаковки, но якобы «неиспользованная» (кто знает)", - пишет Lakija.

"Если товар без упаковки, но не использовался, почему его следует продавать дешевле? Взглянув на товар, можно определить, действительно ли он не использовался", - возразили в комментариях.

Однако автор публикации объясняет, что при покупке с рук у покупателя практически нет причин выбирать частное объявление. Она отметила, что в магазине за те же деньги можно получить новый товар с доставкой, гарантией и возможностью вернуть покупку, тогда как при покупке с рук приходится самостоятельно ехать за вещью, рассчитываться наличными и брать на себя все риски.

Многие пользователи поддержали мнение автора. В комментариях отмечалось, что после вскрытия упаковки и потери гарантии стоимость товара должна существенно снижаться. Некоторые участники дискуссии высказали мнение, что цена открытой вещи без упаковки не должна превышать 50% от первоначальной стоимости.

Другие комментаторы, однако, возразили, что окончательную цену всегда определяет рынок: если товар продаётся по заявленной стоимости, значит, на него находится покупатель.

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