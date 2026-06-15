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Осторожно, поезд! В Иманте пройдёт пикет за безопасный переезд

© LETA 15 июня, 2026 11:23

Новости Латвии 0 комментариев

Через две недели, 28 июня, в 14:00 общество "Город для людей" проведет пикет "За безопасный переезд" у железнодорожного переезда в Иманте, сообщила представитель общества Гунита Питеране.

Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что самоуправление не принимает меры для повышения безопасности движения на переезде.

Цель пикета - привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к необходимости срочно улучшить безопасность переезда в Иманте.

Общество призывает установить у переезда защитные барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы во время приближения поезда останавливалось движение не только автотранспорта, но и пешеходов и велосипедистов.

Как сообщалось, за восемь месяцев на железнодорожном переезде в Иманте произошли два трагических несчастных случая. 1 октября 2025 года при пересечении переезда на электросамокате под поездом погибли две несовершеннолетние девочки, а 7 июня 2026 года поезд смертельно травмировал мужчину.

Общество "Город для людей" призывает Рижскую думу до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд.

АО "Latvijas dzelzceļš" отклонило требование общества, считая установленные в настоящее время пешеходные лабиринты достаточным решением для обеспечения безопасности.

Общество оценило ситуацию и подало заявление исполнительному директору города Риги о бездействии.

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