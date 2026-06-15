Во вторник в Латвии сохраниться дождливая погода

Ночью облачность уменьшится, днем ​​на большей части страны ожидаются периодические дожди, местами – грозы.

Ветер будет дуть преимущественно с юго-запада, но днем ​​в Лиепае и Южно-Курземском регионе ожидаются западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +7–12 градусов. Днем, когда солнце будет пробиваться сквозь облака, воздух потеплеет до +15–19 градусов.

В Риге в ближайшие 24 часа ожидаются периодические дожди с кратковременными солнечными периодами. Ветер будет преимущественно слабым. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов, а днем ​​поднимется до +18 градусов.