Вулкан устроил выброс — а потом сам начал убирать за собой

Речь идёт об извержении вулкана Хунга-Тонга — Хунга-Хаапай в Тихом океане в 2022 году. Оно было настолько мощным, что вызвало цунами и выбросило материалы на десятки километров вверх.

Но позже спутники заметили странную деталь.

В вулканическом облаке нашли необычно высокую концентрацию формальдегида. Сам по себе он звучит не слишком романтично, зато для химиков это важная улика: формальдегид может появляться как промежуточный след разрушения метана в атмосфере.

А метан — один из главных парниковых газов. Он уступает углекислому газу по известности, но серьёзно влияет на потепление.

По словам исследователей, облако удавалось отслеживать около десяти дней. И поскольку формальдегид обычно живёт в атмосфере всего несколько часов, это означало, что где-то внутри вулканического следа метан продолжал разрушаться снова и снова.

Самое интересное — возможный механизм. Вулкан выбросил в небо не только пепел, но и морскую воду. Соль, пепел и солнечный свет могли запустить химические реакции, при которых появлялись частицы, способные атаковать метан.

Получается почти мультяшная картина: вулкан устроил грандиозный беспорядок, а потом сам же вынес часть мусора.

Учёные подчёркивают, что это не готовый рецепт спасения климата. Никто не предлагает устраивать извержения ради чистого воздуха. Но сама идея важна: если понять природный механизм, возможно, когда-нибудь его можно будет безопасно повторить в технологии.

Иногда планета показывает лабораторный опыт без разрешения людей.