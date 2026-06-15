Премьер заморозил крупные IT-закупки: проверят, на что уходят деньги

Ограничения не распространяются на закупки на сумму до 142 000 евро.

После заседания совета по информационному обществу Кулбергс заявил журналистам, что это не означает прекращения закупок: установлен проверочный период, в течение которого отрасли предлагается представить свои решения.

Для обсуждения дальнейших действий премьер-министр договорился с представителями ИКТ-отрасли встретиться повторно через месяц, 27 июля. Он отметил, что за последние шесть лет встреч такого уровня с отраслью не проводилось, хотя в этой сфере значительно выросли инвестиции и освоение финансирования из фондов Европейского союза (ЕС).

Кулбергс подчеркнул, что как заемные государственные деньги, так и средства ЕС должны использоваться эффективно. По его мнению, инвестиции в ИКТ должны способствовать повышению производительности и приносить ощутимую пользу обществу и предпринимателям.

Глава правительства также сослался на недавно прозвучавшие в публичном пространстве опасения по поводу управления ИКТ-проектами. Он указал, что за первые шесть месяцев этого года на закупку услуг ИКТ было потрачено приблизительно 30 млн евро, а в прошлом году на эти цели было израсходовано 50 млн евро. Премьер-министр раскритиковал практику закупки трудочасов, а не конечных решений, указав на возможные риски для прозрачности и эффективности.

По информации, которая имеется в распоряжении премьер-министра, в 2024 и 2025 годах на проекты ИКТ было потрачено 452 млн евро. При этом 38% проектов обслуживали три компании. Кулбергс предложил оценить условия конкуренции и чаще рассматривать возможность использования уже имеющихся на рынке решений.

Он также отметил, что в госуправлении в более чем 150 учреждениях работают 1664 специалиста по информационным технологиям, однако в то же время используются услуги аутсорсинга. Представители отрасли на совещании подтвердили готовность внести предложения по улучшению ситуации.