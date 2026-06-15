21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас приехала на прыжок с заброшенного «Моста скелета» в городе Лимейра, штат Сан-Паулу. Высота — около 40 метров. Место давно известно любителям острых ощущений.

Это был rope jump. В отличие от классического банджи, где человека обычно привязывают к эластичному тросу и он подпрыгивает вверх-вниз, здесь используется альпинистская верёвка. После падения человек должен не отскочить, а уйти в широкий маятниковый полёт под мостом.

Ключевое слово — должен.

На видео видно, как девушку готовят к прыжку. На ней шлем, рядом инструкторы, всё выглядит как обычная процедура. Затем её поднимают и отправляют с моста.

И только после этого становится ясно: страховочную верёвку к ней не прикрепили.

A 21-year-old woman died today after workers forgot to attach a bungee cord to her before throwing her off a 40-meter-high bridge in Limeira, Brazil



pic.twitter.com/gDUHbTf7nC — Visegrád 24 (@visegrad24) June 13, 2026

По данным бразильских СМИ, люди рядом почти сразу закричали, что трос остался наверху. Но падение уже началось.

Мария Эдуарда погибла. Ей был 21 год, она работала в сфере физического воспитания и любила активный отдых.

Дальше история стала ещё более жуткой. По сообщениям местных СМИ, часть команды после случившегося попыталась скрыться. Людей искали с участием полиции, вертолёта и тепловизоров. Несколько человек были задержаны.

Теперь следствие выясняет, как аттракцион вообще работал, кто отвечал за проверку снаряжения и почему последняя проверка не остановила прыжок.

Самое страшное в этой истории не высота и не экстремальный спорт. Самое страшное — простота ошибки.

Мост был. Команда была. Камеры были.

А верёвки на девушке не было.