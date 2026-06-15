21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас приехала на прыжок с заброшенного «Моста скелета» в городе Лимейра, штат Сан-Паулу. Высота — около 40 метров. Место давно известно любителям острых ощущений.
Это был rope jump. В отличие от классического банджи, где человека обычно привязывают к эластичному тросу и он подпрыгивает вверх-вниз, здесь используется альпинистская верёвка. После падения человек должен не отскочить, а уйти в широкий маятниковый полёт под мостом.
Ключевое слово — должен.
На видео видно, как девушку готовят к прыжку. На ней шлем, рядом инструкторы, всё выглядит как обычная процедура. Затем её поднимают и отправляют с моста.
И только после этого становится ясно: страховочную верёвку к ней не прикрепили.
A 21-year-old woman died today after workers forgot to attach a bungee cord to her before throwing her off a 40-meter-high bridge in Limeira, Brazil— Visegrád 24 (@visegrad24) June 13, 2026
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По данным бразильских СМИ, люди рядом почти сразу закричали, что трос остался наверху. Но падение уже началось.
Мария Эдуарда погибла. Ей был 21 год, она работала в сфере физического воспитания и любила активный отдых.
Дальше история стала ещё более жуткой. По сообщениям местных СМИ, часть команды после случившегося попыталась скрыться. Людей искали с участием полиции, вертолёта и тепловизоров. Несколько человек были задержаны.
Теперь следствие выясняет, как аттракцион вообще работал, кто отвечал за проверку снаряжения и почему последняя проверка не остановила прыжок.
Самое страшное в этой истории не высота и не экстремальный спорт. Самое страшное — простота ошибки.
Мост был. Команда была. Камеры были.
А верёвки на девушке не было.