Бумажная или электронная книга для ребёнка: что выбрать? Книжный клуб Редакция PRESS 15 июня, 2026 11:24 Книжный клуб

Краткий ответ: Для детей предпочтительнее бумажная книга — она лучше развивает воображение, память и не нагружает зрение. Электронная книга удобна как вспомогательный инструмент в путешествиях, но не должна заменять основной формат чтения. В этой подборке мы сравнили оба формата и выбрали лучшие бумажные издания для разных возрастов.

Чем бумажная книга лучше для ребёнка

Бумажная книга остаётся лучшим инструментом для развития детского мозга, так как обеспечивает глубокое погружение в текст без цифровых отвлекающих факторов. Физический контакт с страницами помогает фиксировать информацию в памяти и формирует правильные читательские привычки.

Лучшее усвоение и запоминание текста

Чтение с бумаги требует от мозга иной работы, чем скроллинг экрана — ребёнок запоминает расположение текста на странице, что создаёт дополнительные якоря для памяти. Исследования, опубликованные в журнале Computers & Education, подтверждают, что студенты и школьники лучше пересказывают содержание и отвечают на вопросы по тексту, прочитанному в печатном виде, а не в цифровом. Отсутствие уведомлений и соблазна переключиться на игру позволяет удерживать фокус на сюжете.

Здоровье глаз

Бумажная страница работает на отражённом свете, что является естественным режимом для человеческого глаза, в отличие от экрана, который светится изнутри. Даже современные букридеры с технологией E-ink, хотя и безопаснее планшетов, всё равно создают нагрузку на аккомодационную мышцу глаза из-за контраста и мерцания подсветки. Для формирующегося зрения ребёнка длительные сессии с любым экраном нежелательны.

Тактильный опыт и эмоциональная связь с книгой

Перелистывание страниц, запах бумаги и вес книги в руках создают мультисенсорный опыт, который помогает ребёнку эмоционально привязаться к чтению. Для малышей книга — это ещё и игрушка, объект исследования, который нельзя заменить плоским стеклом планшета. Этот физический опыт формирует уважение к книге как к ценности.

Развитие внимания и усидчивости

Бумажная книга не предлагает кликнуть по гиперссылке или посмотреть видео, требуя от ребёнка самостоятельного удержания внимания на тексте. Этот навык глубокого чтения (deep reading) критически важен для успешной учёбы в школе, где потребуется работать с большими объёмами информации без гаджетов. Тренировка усидчивости начинается с первых прочитанных страниц.

Совет для родителей: Создайте дома ритуал чтения — выделите специальное место с хорошим светом и удобной полкой для книг. Пусть ребёнок видит, что книга — это отдельный мир, куда не проникают уведомления из мессенджеров.

Ребёнок выбирает между бумажной и электронной книгой для чтения

Когда электронная книга оправдана

Электронный формат имеет право на жизнь в специфических ситуациях, когда физический носитель неудобен или недоступен. Это не замена, а функциональное дополнение к домашней библиотеке.

Путешествия: В поездке удобно иметь одну лёгкую книгу вместо пяти тяжёлых томов.

В поездке удобно иметь одну лёгкую книгу вместо пяти тяжёлых томов. Подростковый возраст: Старшие школьники могут использовать букридеры для учебной литературы или объёмной классики, чтобы носить меньше вещей в рюкзаке.

Старшие школьники могут использовать букридеры для учебной литературы или объёмной классики, чтобы носить меньше вещей в рюкзаке. Доступность: Если нужная книга не издана в вашем регионе или её сложно найти в бумажном виде, электронная версия лучше, чем отсутствие чтения вовсе.

Главное правило — использовать гаджет дозированно и не предлагать его детям до 7 лет как основное средство чтения.

Ребёнок выбирает бумажную или электронную книгу для чтения, сравнение форматов

Какие бумажные книги выбрать ребёнку

Лучший способ привить любовь к бумажному чтению — предложить ребёнку красиво оформленное издание с увлекательным текстом. Мы отобрали проверенную классику, которая идеально подходит для формирования читательского вкуса.

Сказки — А.С. Пушкин

Иллюстрированное издание сказок Пушкина — это классический выбор для детей 5-9 лет, где богатый язык сочетается с узнаваемыми сюжетами. Красочные картинки делают чтение настоящим событием, а ритмичный текст легко запоминается наизусть.

Кому подойдёт: Детям дошкольного и младшего школьного возраста для чтения вслух и первых самостоятельных попыток.

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Денискины рассказы — Виктор Драгунский

Это идеальная книга для первого самостоятельного чтения, так как короткие смешные истории легко воспринимаются и удерживают внимание детей 7-10 лет. Герои говорят на понятном языке, а ситуации близки и понятны современному ребёнку.

Кому подойдёт: Школьникам, которые только учатся читать бегло и нуждаются в мотивации.

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Малыш и Карлсон — Астрид Линдгрен

Классика для совместного чтения родителей с детьми 5-8 лет — книга, которую интересно читать вслух по ролям. История о дружбе и воображении отлично развивает эмпатию и чувство юмора.

Кому подойдёт: Семьям для вечернего чтения перед сном и обсуждения поступков героев.

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Сказки — К.И. Чуковский

Сказки Чуковского в стихах — лучший выбор для малышей 3-5 лет, так как ритм и рифма помогают запоминать текст и активно развивают речь. Яркие образы и динамика сюжета не дают ребёнку заскучать.

Кому подойдёт: Самым маленьким читателям для развития фонематического слуха.

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Совет эксперта: что почитать по этой теме «Чтение бумажной книги — это диалог. Ребёнок видит, как взрослый бережно обращается с предметом, и перенимает это отношение. Экран не может стать объектом любви.» Что почитать родителям на эту тему: «Как приучить ребёнка к чтению» — различные методические пособия. Поможет понять психологию детского чтения.

«Живое слово» — сборники статей о литературе. Для понимания ценности художественного текста. Кому подойдёт эта книга: Родителям и педагогам, которые хотят осознанно подходить к формированию читательской привычки.

Вывод: бумага или экран

Бумажная книга остаётся основным форматом для детского чтения, так как она комплексно развивает мозг, зрение и эмоциональный интеллект. Электронная книга может дополнять библиотеку в поездках или для подростков, но не должна вытеснять бумагу из обихода младших школьников.

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FAQ

С какого возраста ребёнку можно давать электронную книгу?

Педиатры и офтальмологи не рекомендуют экраны для детей до 7 лет. В школьном возрасте использование букридера возможно, но время чтения следует ограничивать 30-40 минутами без перерыва.

Вредит ли букридер зрению ребёнка так же, как планшет?

Букридеры на технологии E-ink менее вредны, чем планшеты, так как не имеют мерцания и работают на отражённом свете. Однако нагрузка на аккомодацию глаза всё равно выше, чем при чтении с обычной бумаги.

Как приучить ребёнка читать бумажные книги, если он привык к экрану?

Начните с ярких иллюстрированных изданий по интересам ребёнка и читайте вслух, показывая свой пример. Уберите гаджеты из зоны доступа во время семейного чтения.

Можно ли чередовать бумажные и электронные книги?

Да, можно, если электронная книга используется ситуативно (в дороге), а дома преобладает бумажный формат. Главное — не смешивать форматы в рамках одной книги, чтобы не сбивать восприятие.

Какой формат лучше подходит для чтения перед сном?

Однозначно бумажная книга. Синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина и мешает засыпанию, тогда как чтение бумаги успокаивает нервную систему.