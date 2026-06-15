«Азербайджанская прачечная»: почти 3 млн евро конфисковано в пользу государства

Уголовный процесс, из которого были выделены материалы о преступно нажитом имуществе, был начат в сентябре 2021 года. Следствие проверяло возможное использование счетов трех физических лиц и одной компании для легализации средств, полученных в результате неустановленного преступления, совершенного за рубежом.

Согласно заключению Службы финансовой разведки, в период с 2015 по 2019 год на эти счета поступали денежные средства от иностранных компаний с признаками фирм-оболочек. Также была получена информация об их возможной причастности к международной схеме отмывания денег, известной как «Азербайджанская прачечная» (Azerbaijani Laundromat).

Согласно открытым источникам, «Азербайджанская прачечная» — это масштабная и сложная схема отмывания денег, раскрытая журналистами-расследователями в 2017 году. В период с 2012 по 2014 год через четыре фиктивные компании, зарегистрированные в Великобритании, было выведено около 2,9 миллиарда долларов США.